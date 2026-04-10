Το αντίο του Ραζβάν Λουτσέσκου στον πατέρα του - «Να είναι περήφανος για όσα κατάφερε»

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και έντονης συγκίνησης, ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποχαιρέτησε τον πατέρα του, σε μια τελετή που ξεπέρασε τα όρια μιας απλής κηδείας και μετατράπηκε σε καθολικό φόρο τιμής για μια εμβληματική μορφή του ποδοσφαίρου.

Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε με στρατιωτικές τιμές, σε αναγνώριση της τεράστιας προσφοράς του εκλιπόντος, με την παρουσία πλήθους κόσμου να αποτυπώνει το αποτύπωμα που άφησε πίσω του. Άνθρωποι του αθλητισμού, πρώην συνεργάτες, ποδοσφαιριστές, αλλά και απλοί φίλαθλοι έδωσαν το «παρών», θέλοντας να πουν το τελευταίο αντίο σε έναν άνθρωπο που σημάδεψε γενιές.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή της ομιλίας του Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος, εμφανώς φορτισμένος, μίλησε από καρδιάς για τον πατέρα του, στέλνοντας ένα λιτό αλλά βαθύ μήνυμα: «Ελπίζω από εκεί ψηλά να είναι περήφανος για όσα κατάφερε εδώ».

Το κύμα αγάπης και σεβασμού είχε φανεί ήδη από τις προηγούμενες ημέρες, καθώς χιλιάδες άνθρωποι – περισσότεροι από 15.000 – πέρασαν από την Arena Națională για να τιμήσουν τη μνήμη του. Ο Ρουμάνος τεχνικός στάθηκε για ώρες στο πλευρό του κόσμου, δεχόμενος συλλυπητήρια και ανταποδίδοντας τη στήριξη σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του.

Μια αποχαιρετιστήρια στιγμή γεμάτη πόνο, αλλά και βαθιά αναγνώριση για έναν άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στο ποδόσφαιρο και όχι μόνο.