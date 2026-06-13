Απολαύστε τα όσα έκανε ο Φολαρίν Μπαλογκάν στην εναρκτήρια αναμέτρηση των ΗΠΑ στο Μουντιάλ 2026 , με αντίπαλο την Παραγουάη.

Ο επιθετικός της Μονακό σημείωσε δύο τέρματα κι οδήγησε τους διοργανωτές σε επιβλητική νίκη με 4-1!

Τα τέσσερα γκολ αποτελούν τη μεγαλύτερη επιθετική επίδοση των ΗΠΑ σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου, καταρρίπτοντας ένα ρεκόρ που διατηρούνταν από το 1930, όταν οι Αμερικανοί είχαν επικρατήσει με 3-0 τόσο του Βελγίου όσο και της Παραγουάης.