Μουντιάλ 2026: Η Γαλλία έκανε αυτό που «έπρεπε», προκρίθηκαν στους «16» Νορβηγία και Μεξικό

Σε αντίθεση με τη χτεσινή βραδιά, σήμερα δεν υπήρξαν εκπλήξεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η Γαλλία προκρίθηκε άνετα στους «16», καθώς επικράτησε 3-0 της Σουηδίας. Ο Εμπαπέ ήταν το πρόσωπο του αγώνα. Ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης σημείωσε τα δύο τέρματα των «τρικολόρ» και ένα πέτυχε ο Μπαρκολά. Στους «16» οι Γάλλοι θα αντιμετωπίσουν την Παραγουάη, που πέταξε εκτός διοργάνωσης την Γερμανία.

Ακτή Ελεφαντοστού και Νορβηγία στάθηκαν στα ίσα η μία απέναντι στην άλλη. Ο Νούσα έδωσε το προβάδισμα στους «Βίκινγκς», όμως ο Ντιαλό ισοφάρισε και εκεί που όλα έδειχναν παράταση, «μίλησε» ο σούπερ σταρ της ομάδας, ο Έρλινγκ Χάαλαντ έκανε το 2-1 στο 86' και έδωσε στην πατρίδα του την πρόκριση στους «16». Εκεί η Νορβηγία θα βρει στον δρόμο της την Βραζιλία.

Στο τελευταίο παιχνίδι της σημερινής βραδιάς το Μεξικό πήρε την πρόκριση από το ημίχρονο κόντρα στο Εκουαδόρ, καθώς πήγε στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 2-0, το οποίο έμεινε μέχρι το σφύριγμα της λήξης. Τα γκολ για τους διοργανωτές πέτυχαν οι Κινιόνιες και Χιμένες, οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν στους «16» τον νικητή του ζευγαριού Αγγλία – Κονγκό. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αγώνας ξεκίνησε με μία ώρα καθυστέρηση, λόγω κακών καιρικών συνθηκών.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς:

Ακτή Ελεφαντοστού - Νορβηγία 1-2

Γαλλία – Σουηδία 3-0

Μεξικό – Εκουαδόρ 2-0

Συνοπτικά, το πανόραμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026