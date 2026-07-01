Μουντιάλ 2026: Μεξικάνικη φιέστα στη βροχή, πρόκριση για τους διοργανωτές στους «16»

Το παιχνίδι στην πόλη του Μεξικό καθυστέρησε να αρχίσει μία ώρα, λόγω καταιγίδας. Η διοργανώτρια, όμως, αποζημίωσε τους χιλιάδες φιλάθλους της στο «Αζτέκα». Επικρατώντας 2-0 του Εκουαδόρ και εξασφαλίζοντας με άνεση το εισιτήριο για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι Μεξικανοί αγωνιστικά έμοιαζαν με τον… καιρό της πρωτεύουσας της πατρίδας τους. «Καταιγίδα», περιορίζοντας το Εκουαδόρ σε παθητικό ρόλο. Ο Κινιόνες άνοιξε το σκορ, ενώ έκανε και ασίστ στον Ραούλ Χιμένες για το 2-0 με τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα. Στο δεύτερο μέρος οι Μεξικανοί ήλεγξαν το ρυθμό, έπαιξαν έξυπνα και «τελείωσαν» εύκολα με την πρόκριση. Κατορθώνοντας να κρατήσουν το μηδέν για τέταρτο ματς στο Παγκόσμιο Κύπελλο!

Βασικός και με καλή απόδοση, ο Σάντσες του ΠΑΟΚ. Αλλαγή στο 80' πέρασε στο ματς ο Πινέδα της ΑΕΚ, ο οποίος έχασε σημαντική ευκαιρία για να σκοράρει στο 90+2'.

Το Εκουαδόρ δεν έπεισε σε κανένα σημείο του ματς πως μπορεί να απειλήσει ουσιαστικά. Μάλιστα ολοκλήρωσε το ματς με 10 παίκτες, λόγω αποβολής του Ινκαπιέ στο 90+5'. Επειδή κάλυψε το στόμα του ενώ μιλούσε σε αντίπαλο.

Η ομάδα του Αγκίρε παραμένει στη βάση της, καθώς και το ματς των «16» θα το δώσει στο εμβληματικό «Αζτέκα». Πλέον, περιμένει να μάθει αντίπαλο, από το παιχνίδι της Αγγλίας με τη Λ.Δ. Κονγκό. Τον νικητή θα αντιμετωπίσουν οι Μεξικανοί στις 3:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας 6 Ιουλίου.

Το ματς

Οι «οικοδεσπότες» μπήκαν πολύ δυνατά στο γήπεδο και μέχρι το έβδομο λεπτό είχαν ήδη τέσσερις καλές στιγμές. Σημαντικότερη η καρφωτή κεφαλιά του Χιμένες (7`), ο οποίος έστειλε την μπάλα να περάσει λίγο έξω. Οκτώ λεπτά αργότερα, ο Χιλμπέρτο Μόρα δεν κατάφερε να σκοράρει από πλεονεκτική θέση, ενώ ανάλογη εξέλιξη, είχε και το σουτ του Γεμπόα για τον Ισημερινό (18`).

Η πίεση των Μεξικανών «καρποφόρησε» στο 22ο λεπτό, όταν με την τρίτη εξαιρετική ασίστ του στην διοργάνωση, ο Αλβαράδο έδωσε την μπάλα στον Κινιόνες, ο οποίος άρχισε μία εντυπωσιακή κούρσα πίσω απ’ τη μεσαία γραμμή και αφού μπήκε στην περιοχή «εκτέλεσε» με ένα εντυπωσιακό σουτ τον Γκαλίντες, πετυχαίνοντας το τρίτο του γκολ στο τουρνουά.

Οι γηπεδούχοι επέβαλαν τον ρυθμό τους αναζητώντας κι άλλο γκολ. Και τα κατάφεραν στο 31’, όταν ο Κινιόνες με τον Ραούλ Χιμένες έπαιξαν το «1-2» με τον έμπειρο επιθετικό να παίρνει την μπάλα και από το ύψος της περιοχής με υπέροχο σουτ να κάνει το 2-0!.

Στην τελευταία σημαντική φάση του πρώτου μέρους (40`), ο Γεμπόα σούταρε με δύναμη μέσα από την περιοχή, όμως ο Ρανχέλ ήταν σε ετοιμότητα και απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ.

Με την έναρξη του δεύτερου 45λεπτου, οι Μεξικανοί έφθασαν κοντά στο 3-0, όμως ο Αλβαράδο έστειλε την μπάλα λίγο έξω από την εστία του Γκαλίντες. Στην συνέχεια οι φιλοξενούμενοι απέκτησαν τον έλεγχο της μπάλας, χωρίς όμως να απειλούν.

Στο 67ο λεπτό ο Γκαλίντες απέκρουσε σε κόρνερ με το ένα χέρι την καρφωτή κεφαλιά του Μόντες, ο οποίος στην εξέλιξη της φάσης, προσπάθησε να σκοράρει και πάλι με κεφαλιά, αλλά έστειλε την μπάλα πάνω από την εστία. Στο 75’ ο Ροντρίγκες έχασε μοναδική ευκαιρία να μειώσει το σκορ, ενώ στην τελευταία αξιόλογη φάση του ματς, ο Ορμπελίν Πινέδα με σουτ μέσα από την περιοχή έστειλε την μπάλα να περάσει ελάχιστα έξω.

Διαιτητής: Σ. Βίντσιτς (Σλοβενία)

Κίτρινες : Φράνκο, Παες, Μόϊσες Καϊσέδο

Κόκκινες : Ινκαπιέ

ΜΕΞΙΚΟ (Ντιέγκο Αγκίρε): Ρανχέλ, Σάντσες, Μόντες, Βάσκες, Γκαγιάρδο, Μόρα (58’ Γκουτιέρες), Λίρα, Ρόμο (74’ Βάργκας), Αλβαράδο (79’ Ρέγες), Κινιόνες (79’ Πινέδα), Ραούλ Χιμένες (74’ Σαντιάγκο Χιμένες).

ΕΚΟΥΑΔΟΡ (Σεμπάστιαν Μπεκασέσε): Γκαλίντες, Φράνκο (46’ Μεντίνα), Ορδόνιες (46’ Πρεσιάδο), Πάτσο, Ινκαπιέ, Γιεμπόα (79’ Χόρντι Καϊσέδο), Μόϊσες Καϊσέδο, Βίτε, Ανγκούλο (79’ Πάες), Πλάτα, Βαλένσια (58’ Ροντρίγκες).