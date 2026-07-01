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Μουντιάλ 2026: Με καθυστέρηση η σέντρα στο Μεξικό – Εκουαδόρ λόγω καιρού

Η έντονη βροχόπτωση έφερε ανακοίνωση της FIFA για καθυστερημένη σέντρα στο ματς των διοργανωτών με τον Ισημερινό, για τη φάση των «32». 

Μουντιάλ 2026: Με καθυστέρηση η σέντρα στο Μεξικό – Εκουαδόρ λόγω καιρού
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Στο Μέξικο Σίτι όλοι περίμεναν μια… γιορτή του ποδοσφαίρου. Το Μεξικό για τη φάση των «32» έχει μπροστά του το ματς με το Εκουαδόρ. Η προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα, ήταν στις 4:00 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδος).

Όμως κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατό. Οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν να αρχίσει το ματς την προγραμματισμένη ώρα. Η FIFA γνωστοποίησε πως θα καθυστερήσει η σέντρα, λόγω των καιρικών συνθηκών.

Η έντονη βροχόπτωση έφερε την απόφαση, με τη διοργανώτρια να μην ανακοινώνει πόση ώρα θα καθυστερήσει το ματς. Καθώς αυτή θα καθοριστεί από την εξέλιξη του καιρού. Όλα αυτά τη στιγμή που ο κόσμος με ομπρέλες και αυτοσχέδια αδιάβροχα, διασκέδαζε στις εξέδρες.

Στις 4:00 η επίσημη ενημέρωση από τη FIFA, ανέφερε πως το ματς θα αρχίσει με μία ώρα καθυστέρηση (5:00 ώρα Ελλάδας).

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