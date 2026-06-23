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Μουντιάλ 2026, Σμάιχελ για Μέσι: «Δεν πιστεύω ότι το πρώτο γκολ έπρεπε να μετρήσει»

Ο Πίτερ Σμάιχελ αμφισβήτησε το πρώτο γκολ του Λιονέλ Μέσι στο παιχνίδι της Αργεντινής με την Αυστρία στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Μουντιάλ 2026, Σμάιχελ για Μέσι: «Δεν πιστεύω ότι το πρώτο γκολ έπρεπε να μετρήσει»
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Ο Λιονέλ Μέσι πρόσθεσε ακόμη ένα ιστορικό επίτευγμα στην καριέρα του, πετυχαίνοντας δύο γκολ στη νίκη της Αργεντινής με 2-0 επί της Αυστρίας και ανεβαίνοντας στην κορυφή των σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ.

Με τα δύο τέρματα του αγώνα, ο Αργεντινός σταρ έφτασε τα 18 γκολ σε Παγκόσμια Κύπελλα, ξεπερνώντας τον Μίροσλαβ Κλόζε και κατακτώντας την πρώτη θέση στη σχετική λίστα, γράφοντας ακόμη ένα κεφάλαιο στην πορεία του στο κορυφαίο τουρνουά του ποδοσφαίρου.

Ωστόσο, η επίδοση δεν έμεινε χωρίς αμφισβήτηση. Ο Πίτερ Σμάιχελ εξέφρασε επιφυλάξεις για το πρώτο γκολ του Μέσι, σε δηλώσεις του στο «FOX Sports», υποστηρίζοντας ότι η φάση θα έπρεπε να εξεταστεί διαφορετικά ως προς την εγκυρότητά της.

Το γκολ αυτό ήρθε λίγο μετά από χαμένο πέναλτι του Αργεντινού, με τον ίδιο ωστόσο να αντιδρά άμεσα και να «κλειδώνει» τη νίκη της ομάδας του, σε μία ακόμη βραδιά όπου επιβεβαίωσε τον καθοριστικό του ρόλο με την Eθνική Αργεντινής.

Οι δηλώσεις του Σμάιχελ:

«Δεν πιστεύω ότι αυτό το γκολ (το πρώτο) έπρεπε να μετρήσει. Προηγήθηκε μαρκάρισμα από πίσω του Τσάβερ Σλάγκερ. Εκεί έπρεπε να δοθεί φάουλ, καθώς ο Μακ Άλιστερ ανέτρεψε τον αντίπαλό του. Το VAR όφειλε να παρέμβει και να ακυρώσει τη φάση. Πρόκειται για ξεκάθαρο και προφανές λάθος του διαιτητή. Γι’ αυτό και αισθάνομαι κάπως απογοητευμένος».

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