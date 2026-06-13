· Σκωτία

Μουντιάλ 2026: Σκωτσέζος οπαδός περπάτησε από το Λ.Α. στη Βοστώνη για την πρεμιέρα της Σκωτίας

Ο Κρεγκ Φέργκιουσον διένυσε πεζός την απόσταση από το Λος Άντζελες έως τη Βοστώνη για να βρεθεί στο πλευρό της Σκωτίας στην πρεμιέρα της στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Μουντιάλ 2026: Σκωτσέζος οπαδός περπάτησε από το Λ.Α. στη Βοστώνη για την πρεμιέρα της Σκωτίας
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Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να δείξει κάποιος την αγάπη του για την εθνική ομάδα της χώρας του, όμως ο Κρεγκ Φέργκιουσον πήγε την αφοσίωσή του σε άλλο επίπεδο.

Ο Σκωτσέζος φίλαθλος ξεκίνησε τον περασμένο Φεβρουάριο ένα ιδιαίτερο ταξίδι, με στόχο να βρεθεί στην πρεμιέρα της Σκωτίας στο Μουντιάλ 2026.

Για να το πετύχει, περπάτησε από το Λος Άντζελες μέχρι τη Βοστώνη, όπου έφτασε στις 13 Ιουνίου, λίγες ώρες πριν από το πρώτο παιχνίδι της ομάδας του στη διοργάνωση.

Η άφιξή του προκάλεσε ενθουσιασμό στους συμπατριώτες του, οι οποίοι τον υποδέχθηκαν θερμά, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια και την αφοσίωσή του στην εθνική Σκωτίας.

Οι Σκωτσέζοι κάνουν πρεμιέρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο απέναντι στην Αϊτή (14/06, 04:00), σε έναν όμιλο με υψηλό βαθμό δυσκολίας, καθώς συμμετέχουν επίσης η Βραζιλία και το Μαρόκο.

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