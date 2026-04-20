Η ΑΕΚ είναι η καλύτερη ομάδα στο πιο κρίσιμο σημείο, αλλά πλέον μετράς αντοχές και χαρακτήρα!

Η ΑΕΚ έκανε μια κυριαρχική εμφάνιση επί του ΠΑΟΚ και δείχνει ότι είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα στο πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν, ωστόσο με τέσσερις αγώνες να απομένουν τίποτα δεν έχει κριθεί, όσον αφορά στον τίτλο.

Η ΑΕΚ έδωσε ένα ματς υψηλής έντασης την περασμένη Πέμπτη (16/04), όπου «άγγιξε» το θαύμα κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο. Σε λιγότερο από 72 ώρες (ναι, στο ελληνικό ποδόσφαιρο έγινε κι αυτό) η ομάδα του Νίκολιτς κλήθηκε να δώσει να δώσει έναν «τελικό» για την κούρσα του τίτλου.

Η ΑΕΚ, όχι απλά νίκησε, αλλά κυριάρχησε του ΠΑΟΚ με μια εμφάνιση σχεδόν εξωπραγματική με βάση τα παραπάνω δεδομένα. Οι ποδοσφαιριστές του Σέρβου τεχνικού τον δικαίωσαν, για ακόμα μια φορά, για τα όσα λέει καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν και την προτίμηση που έχει στα συνεχόμενα παιχνίδια. Ακόμα κι έτσι, πάντως, η εικόνα που έβγαλαν στο χορτάρι οι «κιτρινόμαυροι» ξεφεύγει της λογικής. Οι παίκτες ήταν λες και δεν είχαν καμία επιβάρυνση και «ισοπέδωσαν» τον αντίπαλο τους, ο οποίος ήθελε να αντισταθεί, αλλά μάλλον πρέπει να νιώθει και τυχερός, καθώς απέφυγε ένα πιο «βαρύ» σκορ.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει καταφέρει να εμφανίσει την ΑΕΚ πιο έτοιμη από ποτέ στο πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν κι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κρέντιτ που θα πρέπει να του πιστωθεί. Η «Ένωση» είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα τη δεδομένη χρονική στιγμή, κάτι που αποτελεί τεράστιο επίτευγμα, αν αναλογιστεί κάποιος ότι είχε μεγαλύτερη απόσταση να καλύψει από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, που ήταν σαφώς πιο έτοιμες ομάδες στο ξεκίνημα της χρονιάς. Ο Σέρβος, όμως, «έχτισε» μια ομάδα με παίκτες… πολεμιστές, η οποία σταδιακά «έχτισε» στόφα Πρωταθλήτριας. Δεν είναι τυχαίο ότι στα δύο πρώτα ματς των playoffs, κόντρα στους δύο συνδιεκδικητές του τίτλου, η ΑΕΚ δέχθηκε… σκάρτες δύο ευκαιρίες και δεν απειλήθηκε καθόλου.

Όλα αυτά μέχρι εδώ… καθώς όπως υπογράμμισε κι ο Μάρκο Νίκολιτς απομένουν ακόμα τέσσερα παιχνίδια. Το +5 από τον Ολυμπιακό δίνει στους «κιτρινόμαυρους» το προβάδισμα, αλλά οι «ερυθρόλευκοι» παραμένουν στο κυνήγι. Μάλιστα, με αυτόν τον ΠΑΟΚ (ανεξάρτητα αν πάρει το Κύπελλο ή όχι) δεν θα αποτελέσει έκπληξη το «2 στα 2» στις επόμενες αγωνιστικές. Τα παιχνίδια με τον αδιάφορο, αλλά πάντα επικίνδυνο, Παναθηναϊκό αποτελούν «κλειδί» πριν από την τελική ευθεία.

Μεγάλο «συν» αποτελεί το γεγονός ότι ο Νίκολιτς έχει φτιάξει μια ομάδα που δεν λύγισε στα δύσκολα και δείχνει ικανή να το πάει μέχρι τέλους. Είναι άλλωστε ένα σημείο της σεζόν που πλέον κάθε ομάδα μετράει αντοχές και χαρακτήρα κι η ΑΕΚ με την εικόνα της κόντρα στον ΠΑΟΚ δεν δείχνει απλά ικανή, αλλά μοιάζει αποφασισμένη να σηκώσει την κούπα της Πρωταθλήτριας.

ΥΓ. Τρομερό το δέσιμο που έχει αποκτήσει η ομάδα με τον κόσμο, με την ατμόσφαιρα στην Allwyn Arena να θυμίζει την πρώτη χρονιά της επιστροφής στο «σπίτι», γιατί κακά τα ψέματα την προηγούμενη διετία η κατάσταση δεν ήταν αυτή.