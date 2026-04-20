Super League: Ματς «φωτιά» για τον τίτλο, μέχρι το φινάλε! – Προβάδισμα η ΑΕΚ, κυνηγάει ο Ολυμπιακός

INTIMES SPORTS

Οnsports team

Η ΑΕΚ έχει το προβάδισμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ο Ολυμπιακός παραμένει στη διεκδίκηση του τίτλου κι η μάχη του τίτλου περιλαμβάνει ματς «φωτιά» μέχρι το φινάλε των playoffs της Super League.

Η 2η αγωνιστική του μίνι πρωταθλήματος έκανε πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, όσον αφορά στην διεκδίκηση του τίτλου.

Μια ορμητική και καταιγιστική AEK μετέτρεψε σε παράσταση για έναν ρόλο το ντέρμπι «Δικεφάλων» στην Allwyn Arena. Η «Ένωση» κυριάρχησε κατά κράτος του ΠΑΟΚ, επικράτησε 3-0 κι έκανε αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου, βγάζοντας ουσιαστικά νοκ άουτ από τη διεκδίκηση του την ομάδα της Θεσσαλονίκης, η οποία έμεινε στο -8.

Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος στο μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, εκμεταλλεύτηκε όλα τα μεγάλα λάθη της «πράσινης» άμυνας και νίκησε με 2-0, παραμένοντας στη διεκδίκηση του τίτλου. Οι «ερυθρόλευκοι» παρέμειναν στο -5 από την κορυφή. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό τα παιχνίδια που ακολουθούν είναι ιδιαίτερα κρίσιμα, με το πρόγραμμα να είναι «φωτιά» μέχρι το φινάλε.

Να θυμίσουμε ότι απομένουν τέσσερις αγωνιστικές μέχρι το τέλος, με τους επόμενους αγώνες να διεξάγονται σε δύο εβδομάδα, καθώς ακολουθεί διακοπή. Ο λόγος είναι η διεξαγωγή του τελικού στο Κύπελλο Ελλάδας, μεταξύ του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ το ερχόμενο Σάββατο (25/04).

Το υπολειπόμενο πρόγραμμα των playoffs της Super League

3η αγωνιστική (Κυριακή 3 Μαΐου)

19:00 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

21:00 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

4η αγωνιστική (Κυριακή 10 Μαΐου)

19:30 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

19:30 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

5η αγωνιστική (Τετάρτη 13 Μαΐου)

19:30 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

6η αγωνιστική (Κυριακή 17 Μαΐου)