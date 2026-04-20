Ρεσιτάλ Ηλιόπουλου μετά το ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Τραγουδούσε το «Αγάπα με» που έπαιζε στα μεγάφωνα
INTIME SPORTS
Onsports team 20 Απριλίου 2026, 12:14
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

Ρεσιτάλ Ηλιόπουλου μετά το ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Τραγουδούσε το «Αγάπα με» που έπαιζε στα μεγάφωνα

Με την ψυχή του πανηγύρισε τη μεγάλη νίκη της ΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ ο Μάριος Ηλιόπουλος.

Ο διοικητικός ηγέτης της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ έζησε έντονα, όπως συνηθίζει άλλωστε, τον αγώνα και στο τέλος πανηγύρισε το σπουδαίο αποτέλεσμα.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος, όπως κάνει πάντα, κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο μετά το τέλος του αγώνα για να συγχαρεί τον Μάρκο Νίκολιτς και τους ποδοσφαιριστές. Με τον Σέρβο τεχνικό, μάλιστα, είχε κι έναν θερμό εναγκαλισμό.

Ο Ηλιόπουλος το χάρηκε με την ψυχή του και στη συνέχεια, την ώρα που ο κόσμος αποχωρούσε από την Allwyn Arena, τραγουδούσε το «Αγάπα με», το οποίο έπαιζε εκείνη την ώρα στα μεγάφωνα του γηπέδου.  

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Ο Μάριος Ηλιόπουλος τραγουδάει το "Αγάπα με" στην Allwyn Arena



