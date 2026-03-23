«Βάφτισμα» για τα παιδιά που θέλει να τον κάνουν πρωταθλητή

Πλέι οφ… δοκιμαστικός σωλήνας για τον Παναθηναϊκό που πρέπει ήδη να έχει το βλέμμα του στην καλύτερη προετοιμασία της ερχόμενης σεζόν.

Ολοκληρώθηκε ένα ακόμη πρωτάθλημα το οποίο βρίσκει τον Παναθηναϊκό στο -11 από την κορυφή. Στην 4η θέση και βλέπουμε. Κακά τα ψέματα, δύσκολα θα διαφοροποιηθεί κάτι αναφορικά με τη θέση των «πράσινων». Οπότε η συνέχεια φαντάζει αρκετά άχαρη.

Αδιάφορη δεν είναι σε καμία περίπτωση και μόνο που θα παίξουν οι «πράσινοι» με τους συγκεκριμένους αντιπάλους. Όμως το ενδιαφέρον ουσιαστικά θα είναι μονόπλευρο. Ο ρόλος του «τριφυλλιού» θα είναι περισσότερο ρυθμιστικός. Γι’ αυτό και πρέπει να… τη δει διαφορετικά τη διαδικασία των πλέι οφ.

Πρωτίστως να «βαφτίσει» σε αυτή τη διαδικασία τους ποδοσφαιριστές του. Παιδιά νέα που δεδομένα θα «φορτωθούν» πίεση και απαίτηση από την ερχόμενη κιόλας σεζόν, χρειάζεται να μπουν στο κόλπο. Προκειμένου να μη «λυγίσουν» όταν τα ματς θα είναι πραγματικά «χωρίς αύριο». Και με το στόχο να μην έχει χαθεί.

Κίνητρο υπάρχει. Μεγάλο μάλιστα. 16 χρόνια χωρίς τίτλο το δίνουν αυτό. Οπότε κάθε ματς είναι μια ευκαιρία. Για όλους. Προκειμένου να αποδείξουν πως αξίζουν να είναι εδώ και στην επόμενη προσπάθεια να «σπάσει» η κατάρα. Αν και τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα στο ρόστερ για τους περισσότερους «πράσινους».

Ο Μπενίτεθ «τρέχει» ένα πλάνο, όπως ο ίδιος έχει τονίσει πολλές φορές. Αυτό το πλάνο έχει τεθεί σε εφαρμογή για αυτό που ακολουθεί μετά τα πλέι οφ. Την προετοιμασία της επόμενης σεζόν. Χρόνος για χάσιμο δεν υπάρχει. Είτε μιλάμε για ενσωμάτωση παικτών, είτε για αποφάσεις και κινήσεις ενίσχυσης.

Το «τριφύλλι» πρέπει να είναι ήδη σε λογική 2026-27. Έχοντας παράλληλα την απαίτηση από τον εαυτό του για να παίρνει τα αποτελέσματα στα ντέρμπι που ακολουθούν. Προκειμένου να μην γίνουν… σάκος του μποξ, σε μια διαδικασία στην οποία ο Παναθηναϊκός όσο και αν μοιάζει να είναι διαφορετικά τα πράγματα, έχει να χάσει πολλά.

Κυρίως την πίστη και την ελπίδα του κόσμου. Εκεί να «χτίσει». Κόσμο που τον κέρδισε ως ένα σημείο τον τελευταίο καιρό. Στοιχείο που επιβάλλεται να αυξήσει και όχι να μειώσει λόγω αποτελεσμάτων που θα δείξουν δική του αδιαφορία ή ανικανότητα.

Το κέρδος είναι ακριβώς αυτό. Αν το κατορθώσουν οι «πράσινοι». Ταυτόχρονα να… πάρουν και τον αέρα των ντέρμπι. Καθώς όπως κι αν το δει κανείς, εκεί κρίνονται όλα. Με αυτές τις τρεις ομάδες που τώρα «βλέπουν» το «τριφύλλι» ως δύο ματς ανάγκης για νίκη. Μόνο που μιλάμε για τον Παναθηναϊκό.

Ήδη πρέπει να δουλεύουν όλοι για την οργάνωση της επόμενης σεζόν. Ενώ το αγωνιστικό τμήμα παραμένει στο σήμερα, κερδίζοντας χρόνο «δεσίματος» και απόκτησης εμπειριών για παίκτες που θα είναι βαρόμετρο στόχων από εδώ και πέρα (Τετέι, Κοντούρης, Αντίνο, Γιάγκουσιτς).

Υ.Γ. Το ματς με τον Asteras Aktor ήταν σημαντική νίκη, επειδή ο Παναθηναϊκός είχε σωστή νοοτροπία. Κόντρα σε ομάδα που έπαιζε τη… ζωή της.