Παναθηναϊκός: Τέλος η σεζόν για τον Κάτρη – Διάστρεμμα ο Ερνάντεθ

Τελειωμό δεν έχουν τα προβλήματα για τους «πράσινους», με τον νεαρό αμυντικό να έχει υποστεί θλάση και τον Ισπανό να τραυματίζεται στο ματς με τον Asteras Aktor.

Προ ημερών έγινε γνωστό πως ο Σισοκό δεν θα αγωνιστεί μέχρι το τέλος της σεζόν λόγω θλάσης. Κάτι ανάλογο συνέβη και με τον Κάτρη. Ο νεαρός στόπερ έκανε μαγνητική για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Όπως φάνηκε έχει υποστεί θλάση στον δικέφαλο.

Αυτό σημαίνει πως ο Κάτρης θα μείνει εκτός δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν, χάνοντας τα έξι ματς των πλέι οφ που έχουν απομείνει στον Παναθηναϊκό.

Πρόβλημα «κληρονόμησε» και ο Ερνάντεθ. Ο Ισπανός υπέστη διάστρεμμα στο ματς της Τρίπολης. Η κατάστασή του θα εκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες, με τα προβλήματα ειδικά στο κέντρο της άμυνας να είναι πάρα πολλά για τους «πράσινους» (λείπει καιρό και ο Πάλμερ-Μπράουν, ενώ εκτός έμεινε και ο Γεντβάι).