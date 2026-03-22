Αστέρας Aktor - Παναθηναϊκός 1-2: Έβγαλε αντίδραση και τον «βύθισε» από τη... βούλα

Με δύο εύστοχα πέναλτι από τους Ζαρουρί (31’) και Τετέι (45’+4), ο Παναθηναϊκός πέρασε με νίκη 2-1 από την Τρίπολη απέναντι στον Αστέρα Aktor στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου, βγάζοντας αντίδραση μετά τον αποκλεισμό του από την Μπέτις στους «16» του Europa League.

Η ομάδα της Αρκαδίας μείωσε στο 82’ με ένα απίθανο αυτογκόλ του Ίνγκασον, αλλά δεν μπόρεσε να βρει άλλο γκολ ως το φινάλε και πλέον είναι ισόβαθμη στην τελευταία θέση της βαθμολογίας μαζί με τον Πανσερραϊκό.

Μάλιστα, ο Παναθηναϊκός θα έχει έξτρα κίνητρο στα play offs μιας και μείωσε στους 8 βαθμούς από τον ΠΑΟΚ και στους 9 από τον Ολυμπιακό.

Η εξέλιξη του αγώνα

Οι γηπεδούχοι είχαν την πρώτη καλή στιγμή στον αγώνα όταν στο 14’ ο Εμμανουηλίδης προσπέρασε τον Τουμπά και σούταρε δυνατά, αλλά ο Λαφόν έδιωξε με γροθιές. Οι «πράσινοι» έχασαν μεγάλη ευκαιρία στο 17’ με τη σέντρα-σουτ του Ζαρουρί και την παρεμβολή του Τεττέη που έδιωξε εντυπωσιακά ο Χατζηεμμανουήλ πρώτα με τα πόδια και στη συνέχεια με τα χέρια προ του φορ του «τριφυλλιού».

Η πίεση του Παναθηναϊκού ανταμείφθηκε στο 29’ όταν από μακρινή πάσα του Τουμπά προς τον Τεττέη, ο διεθνής μπήκε στην περιοχή κι ανατράπηκε απ’ τον Λάσκαρη. Ο Παπαπέτρου «έδειξε» την παράβαση κι ο Ζαρουρί δεν αστόχησε απ’ την άσπρη βούλα κάνοντας το 1-0 για τους «πράσινους».

Στο 34’ σε πλασέ του Ζαρουρί ο Σιλά έκανε σωτήρια παρέμβαση, ενώ στο 37’ ο Λαφόν απέκρουσε την κεφαλιά του Οκό από τη μικρή περιοχή.

Στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου έπειτα από σέντρα του Κώτσιρα στην πίσω ζώνη, ο Κυριακόπουλος πρόλαβε να γυρίσει την μπάλα που χτύπησε στο χέρι του Δεληγιαννίδη. Μετά από υπόδειξη του VAR Κουμπαράκη, ο Παπαπέτρου τσέκαρε τη φάση στο βίντεο κι έδωσε δεύτερο πέναλτι, με τον Ανδρέα Τεττέη να κάνει το 2-0 στο 45’+4’.

Στο 55’ ο Τεττέη με διπλή προσπάθεια έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά το τέρμα του ακυρώθηκε με υπόδειξη του VAR, καθότι κρίθηκε πως ήταν οφσάιντ. Στο 65’ το φάουλ του Έντερ Γκονζάλεθ πέρασε λίγο άουτ απ’ το δεξί δοκάρι του Λαφόν, ενώ στο 82’ οι γηπεδούχοι μείωσαν με ένα απίστευτο αυτογκόλ του Ίνγκι Ίνγκασον.

Σε ένα μακρινό γέμισμα του Έντερ Γκονζάλεθ, ο Λαφόν έκανε κίνηση για να μπλοκάρει την μπάλα, η οποία χτύπησε στην πλάτη του Ισλανδού στόπερ που δεν... έβλεπε τη φάση και κατέληξε στο βάθος της εστίας του «τριφυλλιού» για το 1-2.

Στα τελευταία λεπτά δεν άλλαξε κάτι, με τον Παναθηναϊκό να ελέγχει το παιχνίδι και να μην πιέζεται ιδιαίτερα, φτάνοντας στην 6η εφετινή εκτός έδρας νίκη του.

ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR (Γιώργος Αντωνόπουλος): Χατζηεμμανουήλ, Δεληγιαννίδης, Λάσκαρης, Αλάγκμπε, Σίπτσιτς, Σιλά (83’ Πομόνης), Μουνιόθ (61’ Έντερ Γκονζάλεθ), Εμμανουηλίδης, Κετού, Αλμύρας (83’ Γραμμένος), Οκό (61’ Μακέντα).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Ίνγκασον (84’ Τσέριν), Ερνάντεθ, Τουμπά, Κώτσιρας (65’ Παντελίδης), Σιώπης (84’ Τζούριτσιτς), Τσιριβέγια, Κυριακόπουλος, Ζαρουρί, Αντίνο (71’ Γιάγκουσιτς), Τεττέη (71’ Πάντοβιτς).