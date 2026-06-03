Unpopular Opinion: Ποιο ντέρμπι «αιωνίων»; Ξενύχτι για πάρτη των Knicks!

Δεν πάω κόντρα στο κύμα των ημερών και τους Τελικούς της άλλοτε Α1 Ανδρών (νυν Greek Basketball League). Καταλαβαίνω απόλυτα τη σημασία ενός Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός. Καταλαβαίνω την ένταση, την αντιπαλότητα, τα νεύρα, τα memes που θα γεννηθούν στα social media και τις ατελείωτες συζητήσεις στα καφενεία, στα γραφεία και στα οικογενειακά τραπέζια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Όταν οι Knicks κερδίζουν, η Νέα Υόρκη «αναπνέει» αλλιώς!

Αλλά φέτος υπάρχει ένα πρόβλημα. Οι New York Knicks αποφάσισαν να φτάσουν μέχρι τους Τελικούς του ΝΒΑ και, συγγνώμη κιόλας, αλλά αυτό δεν είναι απλώς αθλητικό γεγονός, αλλά κάτι ανάμεσα σε κοσμικό φαινόμενο, βιβλική προφητεία και σενάριο που είχε απορριφθεί από το Χόλιγουντ ως υπερβολικά μη ρεαλιστικό.

Δεν είναι ότι μεγάλωσα βλέποντας NBA τη δεκαετία του '90 ή ότι πρόλαβα το τελευταίο τους outsider run μέχρι τους Τελικούς του '99, αλλά σίγουρα η ιστορία τους από τη δεκαετία του '90 με έκανε να αδημονώ για αυτή τη νύχτα. Οι Knicks δεν είναι απλώς μία ομάδα, είναι ο Patrick Ewing, τα ξενύχτια στο Star, το Madison Square Garden, η αίσθηση ότι η Νέα Υόρκη είναι το κέντρο του κόσμου.

Είναι η ομάδα που πάντα κάτι της έλειπε. Πάντα έφτανε κοντά, αλλά ποτέ αρκετά κοντά. Και τώρα, ξαφνικά, βρίσκονται τέσσερις νίκες μακριά από το πρωτάθλημα. Πόσο πρωτόγνωρο;

Πώς να συγκεντρωθείς στο τι θα κάνει ο ένας προπονητής στο pick and roll ή στο αν ο άλλος θα βάλει δεύτερο χειριστή της μπάλας, όταν απέναντί σου έχεις μια ιστορία που περίμενε να γραφτεί για δεκαετίες;

Εντάξει, ίσως υπερβάλλω λίγο. Ίσως...

Γιατί αν είμαστε ειλικρινείς, το ιδανικό σενάριο είναι να δεις και τα δύο, δηλαδή και το αποψινό Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στο... δράμα του Game 1 στο ΣΕΦ, να ακούσεις τις αναλύσεις, να παρακολουθήσεις τις αντιδράσεις και μετά να βάλεις ξυπνητήρι για τα άγρια χαράματα.

Όσο unpopular opinion και να είναι αυτό το κείμενο, εγώ επιμένω ότι οι αποψινοί τελικοί για μένα περνάνε σε δεύτερη μοίρα. Γιατί οι ελληνικοί τελικοί, όσο σπουδαίοι κι αν είναι, θα ξαναγίνουν. Το ίδιο έργο, με διαφορετικά επεισόδια, το έχουμε δει πολλές φορές.

Οι Knicks όμως να παίζουν για το δαχτυλίδι; Λες και πετυχαίνεις τον Wembanyama των Spurs με σορτσάκι του σε φανάρι της Κηφισίας.

https://www.instagram.com/p/DZBzDCozRa-/

Και κάπως έτσι, για ένα βράδυ τουλάχιστον, το πιο καυτό μπασκετικό ραντεβού δεν είναι σε ελληνικό παρκέ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: O Victor Wembanyama είναι πιο cheat mode από ποτέ!

Είναι στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, κάτω από τα φώτα του ΝΒΑ, εκεί όπου μια ολόκληρη πόλη -και εκατομμύρια ακόμα φίλαθλοι της ομάδας στα πέριξ του κόσμου- περιμένει να ζήσει κάτι που έχει να συμβεί από τότε που πολλοί από εμάς βλέπαμε ακόμη κινούμενα σχέδια το πρωί του Σαββάτου.

New York Knicks' Mikal Bridges, left, fouls San Antonio Spurs' Victor Wembanyama, center, while Bridges and Mohamed Diawara (51) try to get to the ball during the second half of an NBA basketball game Sunday, March 1, 2026, in New York. (AP Photo/Seth Wenig) AP

Κι αν με ρωτήσεις ξανά τι θα δω η απάντηση θα είναι ακριβώς η ίδια. Το ντέρμπι «αιωνίων» μπορεί να είναι η λογική επιλογή, οι Knicks, όμως, είναι η ρομαντική. Και στο μπάσκετ, όπως και στη ζωή, καμιά φορά αξίζει να διαλέγεις το παραμύθι.

Σας αφήνω με μια μίνι πρόγευση από την τελευταία αντάμωση των New York Knicks και των San Antonio Spurs.

Στις 3 τα ξημερώματα της Πέμπτης, θα είναι αλλιώς.