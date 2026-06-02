Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Αλλαγή κι οι «ερυθρόλευκοι» ενόψει τελικών - Εκτός ο Μόρις, μέσα ο Τζόσεφ

Την τελευταία αλλαγή που είχε στη διάθεσή του για τη λίστα των ξένων στη GBL πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός, ενόψει των τελικών απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Οι «ερυθρόλευκοι» δήλωσαν τον Κόρι Τζόσεφ στο ρόστερ του πρωταθλήματος, με τον Μόντε Μόρις να μένει εκτός λίστας και να ολοκληρώνει πρόωρα τις υποχρεώσεις του για τη φετινή σεζόν.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής, τονίζοντας πως η τελική απόφαση θα ληφθεί μετά από αξιολόγηση όλων των δεδομένων. Τελικά, η ομάδα του Πειραιά προχώρησε στην αντικατάσταση του Μόρις με τον έμπειρο γκαρντ.

Μετά την αλλαγή, οι διαθέσιμοι ξένοι του Ολυμπιακού για τη σειρά των τελικών είναι οι Φρανκ Νιλικίνα, Τάισον Ουόρντ, Κόρι Τζόσεφ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς και Εβάν Φουρνιέ.

Να θυμίσουμε ότι σε αλλαγή είχε προχωρήσει κι ο Παναθηναϊκός, με τον Κένεθ Φαρίντ να παίρνει τη θέση του Μάριους Γκριγκόνις. Αξίζει να αναφέρουμε ότι από τους οκτώ δηλωμένους ξένους, οι έξι έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε κάθε αναμέτρηση των τελικών.