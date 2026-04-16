Τζέιμς Νάναλι: Πώς να είσαι χρήσιμος όταν δεν είσαι στη μέρα σου

Δεν είναι δα και κάνα άγνωστο όνομα ο Τζέιμς Νάναλι στο μπασκετικό κοινό, άλλωστε έχουμε προλάβει να τον δούμε σε μερικές από τις πλέον σκληρές και ωραίες ομάδες της Euroleague των τελευταίων 10 χρόνων. Από την Φενέρ του Ομπράντοβιτς (έχει κατακτήσει το τρόπαιο) και στην Παρτίζαν -πάλι του Ζοτς- που θα πήγαινε Final 4 αν δεν γινόταν το τουρλουμπούκι του Game 2 κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Και πλέον είναι από τους λόγους που ο Ντράγκαν Σάκοτα, νιώθει πραγματικά πολύ άνετα που τον έχει στο ρόστερ της ΑΕΚ.

Στα 36 του, ο Νάναλι δεν έχει την ίδια έκρηξη με το παρελθόν. Θα πάρει μεν isolation φάσεις, αλλά όχι όπως παλιά, ούτε και θα “ζήσει” από το scoring. Έχει όμως κάτι που δεν αγοράζεται εύκολα και δεν διδάσκεται. Ξέρει το παιχνίδι ως winner και κυρίως πώς να είναι καθοριστικός, ακόμα και αν γνωρίζει πως δεν είναι η μέρα του.

Στο τρίτο ματς της AEK απέναντι στην Μπανταλόνα, δεν ήταν στη μέρα του, επιθετικά. 1/6 τρίποντα, δεν είναι το ποσοστό μιας συνεπούς απειλής πίσω από τα 6,75, όπως ο Αμερικανός. Ε και; Εκείνος έχει τον τρόπο του.

Όχι σαν πρωταγωνιστής. Σαν κάτι πιο σημαντικό

Ναι, τα credits πάνε αλλού. Από τον Δημήτρη Κατσίβελη που έγινε Clutch-ίβελης, στον Φρανκ Μπάρτλεϊ που κουβάλησε επιθετικά, στον Μπράουν που εμφανίστηκε από το πουθενά και έδωσε ενέργεια. Αλλά αν κοιτούσες λίγο πιο προσεκτικά, θα έβλεπες ότι κάθε κατοχή είχε ένα “δίχτυ ασφαλείας” ονόματι Νάναλι.

10 πόντοι, χωρίς να πιέσει το παιχνίδι. Άψογος στις βολές, εκεί που η μπάλα καίει, το ίδιο εύστοχος από το δίποντο, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, και μαζί σωστές τοποθετήσεις, άμυνες που δεν φαίνονται στο box score, κατοχές που δεν χάθηκαν επειδή απλά… ήταν εκεί. Αυτό είναι το πραγματικό skillset του. Να μην καταστρέφει το παιχνίδι της ομάδας του όταν δεν του βγαίνει το δικό του.

Σε ένα περιβάλλον πίεσης και ένα ματς που κρίνει πρόκριση, σε μια έδρα που βράζει όπως η SUNEL Arena, τέτοιοι παίκτες είναι το πιο κοντινό πράγμα σε πολυτέλεια. Δεν θα κάνουν πάντα τη διαφορά με το σκοράρισμα, αλλά θα είναι εκεί για να μην σε αφήσουν ποτέ να καταρρεύσεις.

Και κάπως έτσι, η ΑΕΚ έναν λόγο παραπάνω να κοιτάζει προς Final 4 του Basketball Champions League νιώθοντας πως δεν έχει πιθανότητες απέναντι στο μεγαθήριο που λέγεται Μάλαγα (άντε πάλι αυτή η Μάλαγα). Γιατί έχει έναν τύπο που ξέρει από μεγάλα ματς και ξέρει πώς να το μεταδώσει και στους υπόλοιπους.

Ο Νάναλι δεν είναι ο εύκολος χαρακτήρας. Δεν ήταν ποτέ. Αλλά στο τέλος της βραδιάς, όταν τον βλέπεις να πανηγυρίζει σαν να είναι 26 και όχι 36, καταλαβαίνεις κάτι απλό. Ότι δεν τον θες έξω, ακόμα κι όταν δεν βάζει τα σουτ του. Ίσως ειδικά τότε.