Μπάρτλεϊ στο Onsports: «Αν μπορούμε να το σηκώσουμε; Σίγουρα!»

Ο άνθρωπος των μεγάλων σουτ για την ΑΕΚ, Φρανκ Μπάρτλεϊ, μίλησε στο Onsports για τη μεγάλη πρόκριση στο Final Four του Basketball Champions League κι εξέφρασε τη βεβαιότητα του ότι οι «κιτρινόμαυροι» μπορούν να σηκώσουν την κούπα στην Μπανταλόνα.

Η απίθανη ΑΕΚ του Ντράγκαν Σάκοτα λύγισε 72-67 την «οικοδέσποινα» του Final Four, Μπανταλόνα στο Game 3 των προημιτελικών του BCL και θα πάει στην Καταλονίατο το διάστημα 7-9 Μαΐου, για να σηκώσει το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της.

Ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της ΑΕΚ, ο Φρανκ Μπάρτλεϊ, ο οποίος και στο Game 3 των προημιτελικών του BCL έκανε αυτό για το οποίο τον έφερε ο Ντράγκαν Σάκοτα: Έβαλε το «μεγάλο» σουτ για το 68-67 σε μια φάση που ήταν σήμα κατατεθέν του!

Ο Αμερικανός μιλώντας στο Onsports για τη σπουδαία επιτυχία που πέτυχε ο ίδιος κι οι συμπαίκτες του, ανέφερε: «Αυτό θέλαμε. Προφανώς ξέραμε ότι θα ήταν μια δύσκολη σειρά. Ειδικά παίζοντας απέναντι στη διοργανώτρια ομάδα. Κερδίσαμε το πρώτο παιχνίδι. Παίξαμε άθλια στο δεύτερο. Προφανώς νιώσαμε ότι το ήθελαν περισσότερο στο γήπεδό τους. Εμείς ξέραμε ότι θα γυρίζαμε στην έδρα μας. Ανασυνταχθήκαμε. Παίξαμε πιο δυνατά. Δώσαμε βάση στις λεπτομέρειες. Προφανώς ο κόσμος ήταν απίστευτος. Θέλω να εκφράσω τον σεβασμό μου, για τους αντιπάλους. Τον Ρίκι Ρούμπιο, τον Τζαμπάρι Πάρκερ. Έπαιξαν πολύ καλά απόψε, αλλά στο τέλος της βραδιάς κάναμε ότι κάνουμε όλη τη χρονιά μέχρι τώρα. Ήμασταν πίσω στο σκορ, επιστρέψαμε και κερδίσαμε... Βρήκαμε τον τρόπο και το πετύχαμε».

«Αυτή είναι η… ομορφιά της ΑΕΚ»

Η ΑΕΚ εξελίσσεται σε ομάδα των ανατροπών, καθώς βρέθηκε ξανά να χάνει, αυτή τη φορά με 59-63, 5’34’’ πριν το φινάλε, αλλά στο τέλος ήταν ξανά εκείνη που πήρε τη μεγάλη νίκη! Όπως σχολίασε ο Μπάρτλεϊ: «Αυτή είναι η ομορφιά της ομάδας μας. Όταν ήταν μπροστά, θα μπορούσαν εύκολα να ξεφύγουν. Έχουμε όμως μεγάλη αυταπάρνηση ως ομάδα. Προφανώς ο κόσμος, μας έδωσε μεγάλη ώθηση, ειδικά στο τέταρτο δεκάλεπτο. Βάλαμε μερικά μεγάλα σουτ και τελικά κερδίσαμε».

Στη συνέχεια αναφερόμενος στον Ντράγκαν Σάκοτα και το mentality που έχει «χτίσει» ως ομάδα η ΑΕΚ, είπε: «Σίγουρα έχει παίξει μεγάλο ρόλο για αυτό, αλλά είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Όλοι έχουμε την ίδια νοοτροπία. Νομίζω ότι διάλεξε τους σωστούς παίκτες για να ακολουθήσουν αυτή τη φιλοσοφία. Όταν μένουμε πίσω στο σκορ, δεν μας πιάνει πανικός. Μένουμε ήρεμοι και βρίσκουμε τον τρόπο να νικήσουμε».

«Δεν φοβάμαι αυτές τις στιγμές. Τις θέλω!»

Ο Μπάρτλεϊ, σχολιάζοντας το νέο «μεγάλο» σουτ που πέτυχε κι έβαλε μπροστά την ΑΕΚ με 68-67, επεσήμανε ότι: «Ήρθα εδώ για να βρεθώ σε τέτοια θέση. Δεν φοβάμαι αυτές τις στιγμές. Τις θέλω. Νομίζω έχω βάλει πολλά τέτοια σουτ φέτος. Με εμπιστεύονται οι συμπαίκτες μου. Έχω μεγάλη αυτοπεποίθηση για να βάλω τέτοια σουτ. Η ομάδα επέστρεψε και ήξερα ότι αυτή ήταν η στιγμή μου».

Στο Final Four της Μπανταλόνα, η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τη Μάλαγα, την ομάδα που τη νίκησε στην τελική φάση της περασμένης σεζόν και κατέκτησε το τρόπαιο. Σε ερώτηση για το αν αυτό αποτελεί ένα έξτρα κίνητρο, ο 32χρονος γκαρντ υπογράμμισε ότι: «Είναι διαφορετική σεζόν. Διαφορετικές ομάδες. Έχουμε μερικούς παίκτες που είναι πολύ πεινασμένοι να βρεθούν εκεί και να κερδίσουν. Για κάποιους παίκτες μπορεί να είναι ένα έξτρα κίνητρο, λόγω της περσινής ήττας, στην έδρα μας. Όλοι έχουμε έναν κοινό σκοπό. Δεν έχει σημασία το με ποιον παίζουμε τώρα. Όλοι είναι καλά. Πρέπει να πετύχουμε δύο ακόμα νίκες».

«Σίγουρα μπορούμε το τρόπαιο!»

Η ΑΕΚ είχε την τρομερή υποστήριξη από 9.000 οπαδούς της, οι οποίοι δημιούργησαν μια τρομερή ατμόσφαιρα, μετατρέποντας τη SUNEL Arena σε «ηφαίστειο». Ο Μπάρτλεϊ αποθέωσε τον κόσμο της ομάδας, λέγοντας ότι: «Είναι απίστευτος. Προφανώς έπαιξα στον ΠΑΟΚ πέρυσι. Ξέρω τι σημαίνει γεμάτο γήπεδο. Αλλά το αποψινό (σ.σ. χθεσινό) δεν συγκρίνεται με κανένα άλλο. Ειδικά στο τέλος, η ατμόσφαιρα ήταν απίστευτη».

Τέλος, στην… ερώτηση του ενός εκατομμυρίου, για το αν η ΑΕΚ μπορεί να κατακτήσει το BCL, ο Φρανκ Μπάρτλεϊ έδειξε σιγουριά για τη φετινή ομάδα, λέγοντας ότι: «Για αυτό ήρθα εδώ. Πιστεύω πώς ναι. Έχουμε τους σωστούς παίκτες, τη σωστή νοοτροπία, οπότε σίγουρα!»