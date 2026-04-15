ΑΕΚ – Μπανταλόνα: «Ηφαίστειο» η SUNEL Arena | Τρομερή ατμόσφαιρα από 9.000 οπαδούς (βίντεο)

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Μπανταλόνα σε «τελικό» πρόκρισης στο Final Four του BCL, με τους φίλους των «κιτρινόμαυρους» να δίνουν βροντερό «παρών» στη SUNEL Arena.

Η «Ένωση» δίνει το μεγαλύτερο παιχνίδι της τα τελευταία χρόνια.

Οι «κιτρινόμαυροι» υποδέχονται τη Ζοβεντούντ στο τρίτο και καθοριστικό ματς των προημιτελικών του Basketball Champions League. Στο πλευρό της ΑΕΚ βρίσκονται οι φίλοι της, οι οποίοι έχουν γεμίσει τη SUNEL Arena.

Περίπου 9.000 έχουν δημιουργήσει μια «καυτή» ατμόσφαιρα, στην προσπάθεια τους να... σπρώξουν τους παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα στη νίκη και την πρόκριση στο Final Four του BCL. Σε ένα σημείο του κλειστού υπάρχει κι ένα πανό με το γνωστό πλέον μότο του Μάρκο Νίκολιτς: «fight, believe, never give up».

Το «παρών» από την ποδοσφαιρική ομάδα δίνει ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, ο οποίος, μάλιστα, έκατσε δίπλα στον πρώην αρχηγό της «Ένωσης», Ντούσαν Σάκοτα.