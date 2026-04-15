Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΑΕΚ – Μπανταλόνα: Τα highlights από την τρομερή πρόκριση της «Ένωσης» στο Final Four του BCL
INTIME SPORTS
Οnsports team 15 Απριλίου 2026, 23:40
ΑΕΚ – Μπανταλόνα: Τα highlights από την τρομερή πρόκριση της «Ένωσης» στο Final Four του BCL

Δείτε τα highlights του Game 3, AEK – Μπανταλόνα, για τα προημιτελικά του Basketball Champions League.

Η απίθανη ΑΕΚ του Ντράγκαν Σάκοτα λύγισε 72-67 την «οικοδέσποινα» του Final Four, Μπανταλόνα στο Game 3 των προημιτελικών του BCL και πηγαίνει στην Καταλονία για να σηκώσει το τρόπαιο!

Ο «Δικέφαλος» με την «ατσάλινη» ψυχή ήταν ο μεγάλος θριαμβευτής σε έναν «τελικό», ο οποίος ήταν... ακατάλληλος για καρδιακούς!

Η ΑΕΚ των ανατροπών το έκανε και πάλι κόντρα στην ομάδα που θα φιλοξενήσει το Final Four του BCL στο γήπεδο της και πηγαίνει στην Μπανταλόνα το διάστημα 7-9 Μαΐου, για να σηκώσει το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της.

Οι «κιτρινόμαυροι» βρέθηκαν να χάνουν με 59-63, 5’34’’ πριν το φινάλε, αλλά παίρνοντας ενέργεια από τον εκπληκτικό κόσμο, που έκανε τη SUNEL Arena να μοιάζει με… καμίνι, κράτησαν τους αντιπάλους τους δίχως πόντο για 2’30’’.

BCL: ΑΕΚ - Μπανταλόνα 72-67 | HL



Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved