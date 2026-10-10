Μπαρτζώκας στη συν. Τύπου: «Διαψεύδω κατηγορηματικά τα σενάρια για Τζόουνς - Σημαντική η νίκη»

Για την αμυντική μεταμόρφωση του Ολυμπιακού, τη δυσκολία προσαρμογής στη νέα έδρα, αλλά και τις παγίδες που κρύβει η διαχείριση ενός γεμάτου ρόστερ μετά από επιτυχίες τοποθετήθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι με την Εφές για την 4η αγωνιστική της EuroLeague.

Παράλληλα, ο Έλληνας τεχνικός διέψευσε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα περί αποχώρησης του Ταϊρίκ Τζόουνς, ενώ αφιέρωσε τη νίκη στον εκλιπόντα Άρη Ποΐλα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός:

«Η νίκη ήταν κάτι που ζητούσαμε σήμερα σε αυτή την περίοδο της σεζόν που το να παίρνεις νίκες είναι το πιο σημαντικό. Η βελτίωση μας στην άμυνα ήταν εμφανέστατη, όσον αφορά την επιθυμία, τη συγκέντρωση, την προσπάθεια και το hustle παιχνίδι μας. Η Εφές έχει ταλέντο, όποιος ξέρει από ευρωπαϊκό μπάσκετ, γνωρίζει τον Πάμπλο Λάσο και τι ομάδες έχει δημουργήσει. Είμαι ευγνώμων στους παίκτες μου για την προσπάθεια, στους φιλάθλους μας για την ατμόσφαιρα, αλλά περισσότερο στους ανθρώπους της ομάδας για την προσπάθεια που έκαναν να οργανώσουν ένα παιχνίδι EuroLeague σε άλλη έδρα. Αφιερώνω τη νίκη σε όσους δούλεψαν για να γίνει ο αγώνας».

Για τη συνθήκη της αλλαγής έδρας: «Η δυσκολία είναι κατά βάση με αυτό που είπα πριν. Το να οργανώσεις τα πάντα πριν από το ματς, τις μετακινήσεις, το με ποιους θα προπονηθούν οι παίκτες εκτός δωδεκάδας και σε ποιο γήπεδο. Η ατμόσφαιρα ήταν φανταστική. Το γήπεδο εδώ έχει πιο κοντινές στο παρκέ κερκίδες από το ΣΕΦ που ξέραμε. Όλοι ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολη χρονιά για εμάς και δεν το λέω ως δικαιολογία. Πρέπει όλοι μαζί να συνταχθούμε και να βρούμε χημεία. Το κίνητρο όλων θα είναι να μας νικήσουν γιατί πήραμε το πρωτάθλημα. Δεύτερον, γιατί ο ανταγωνισμός είναι υψηλός. Όσο καταφέρουμε να μείνουμε συμπαγείς και να κάνουμε νίκες τώρα, θα γίνουμε καλύτεροι. Ήταν προφανές ότι παίξαμε την καλύτερη άμυνα μας φέτος. Θα ήθελα να πω τα συλληπητήρια μου του εκκλιπόντος Άρη Ποΐλα, ο οποίος ήταν εργάτης του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού. Όσοι τον ήξεραν, έδωσε πολλά στην ομάδα μας. Εμείς οι Ολυμπιακοί θα τον θυμόμαστε σίγουρα».

Για την άμυνα και το ροτέισον: «Το μεγαλύτερο πράγμα μετά από μία μεγάλη επιτυχία.Οι μεγάλες επιτυχίες έχουν καταστρέψει πολλούς ανθρώπους. Ο Ολυμπιακός έχει ταλαντούχους παίκτες που θέλουν να το επιβεβαιώσουν παίζοντας περισσότερο και αυτό ήταν εμφανές στα δύο πρώτα ματς. Με τη Βίρτους δεν έγινε αυτό, έπρεπε να παίξουμε καλύτερη άμυνα και στα ματς που νικήσουμε αλλά και το πώς ξοδεύουμε τα φάουλ. Σήμερα το κάναμε καλύτερα και υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Εάν εξαιρέσουμε τον Μοντέρο που έπαιξε για 25 λεπτά, όλοι έπαιξαν λιγότερο και στο πεντάλεπτο έβγαιναν. Προφανώς μας βοηθάει πάρα πολύ ο Εντζάι γιατί είναι ένας παίκτης που κάνει πάρα πολλά και βοηθάει στην άμυνα. Δεν μπορώ να παραβλέψω την προσπάθεια που έκανε ο Φουρνιέ στην άμυνα. Ο Γουόρντ έπαιξε καλή άμυνα επίσης. Κυριαρχήσαμε στις 50-50 φάσεις. Σουτάραμε με χαμηλότερο ποσοστό στο τρίποντο, είχαμε όμως περισσότερες τελικές πάσες. Θεωρώ ότι το ποσοστό μας που έχουμε στα σουτ είναι καλύτερο, το ταβάνι μας είναι αρκετά υψηλό».

Για τα σενάρια περί φυγής του Ταϊρίκ Τζόουνς: «Συζητήθηκε αυτό; Δηλαδή δημοσιογράφου το είπαν αυτό; Θέλω να σας διαβεβαιώσω είναι πλήρως αναληθές. Δεν υπάρχει σημείο κλειδί και δεν το έχω κι εγώ να του το δώσω. Ο καθένας που φοράει αυτή την φανέλα πρέπει να καταλάβει ότι παίζοντας περίπου 90 ματς τον χρόνο, εγώ δεν περιμένω από κανέναν να παίξει καλά και στα 90, αλλά να συνεισφέρει με οποιονδήποτε τρόπο. Ακόμα κι αν αυτό σημαίνει να χειροκροτεί από τον πάγκο και να μην παίξει καθόλου».

Έχουμε ένα ρόστερ καλών παικτών, πολύ γεμάτο. Ας πούμε ο Μιλουτίνοβ έπαιξε 14 λεπτά σήμερα, ο Ντόντα Χολ ήταν εκτός δωδεκάδας. Ο Μπράιαντ Ντάνστον που τον προσθέσαμε αργότερα μπορεί να έχει πολύ σημαντική συνεισφορά, όχι μόνο με την εμπερία του, αλλά και με την κλάση του γιατί είναι ένας παίκτης που σε μια συγκεκριμένη άμυνα στο πικ εν ρολ είναι καθηγητής, ένας από τους καλύτερους αμυντικούς στην Ευρώπη. Επίσης σκρινάρει εκπληκτικά. Πράγματα που είναι σημαντικά για έναν προπονητή.

Ο ανθρώπινος παράγοντας δεν μπορεί να γίνει με ένεση σε κάποιον. Μπορείς να του δείξεις εμπιστοσύνη, ναι, αλλά ο καθένας από εμάς πρέπει να ετοιμάζεται. Αν θυμάστε πέρυσι στον τελικό με τη Ρεάλ, ο Ταϊρίκ έπαιξε στο τελευταίο δεκάλεπτο μόνος, αλλά ήταν έτοιμος. Ή ο Σακίλ (ΜακΚίσικ) δεν είχε παίξει πριν και έπαιξε μόνο στο τρίτο δεκάλεπτο και συνεισέφερε.

Θέλω να πω ότι στον Ολυμπιακό δεν απαιτούνται τελικά και πολλά πράγματα για να μείνεις και λίγο στην ιστορία. Μπορεί κι ένα δεκάλεπτο να είναι αρκετό, αρκεί η ομάδα να κερδίζει, γιατί αυτό είναι τελικά που μετράει».

Για την έλλειψη συγκέντρωσης: «Με τι ταχύτητα παίζεις στην άμυνα και το πόσο κυριαρχείς σε φάσεις που πάει να σκοράρει και δίνεις δεύτερες και τρίτες επιθέσεις ,είναιαλληλένδετα. Μετά πας στην επίθεση χωρίς ρυθμό. Στο δεύτερο δεκάλεπτο ήταν πάρα πολύ κακό, κάναμε τα πάντα βιαστικα και πρόχειρα. Όταν κάναμε 5-6 πάσες στην επίθεση είχαμε υπομονή και καλές προυποθέσεις. Για κάποιο λόγο το σταματήσαμε αυτό και δεν πασάραμε καθόλου. Θα επαναληφθούν αυτές οι διαδικασίες, όλες οι ομάδες θα γίνουν καλύτερες και θα δουλέψουν».