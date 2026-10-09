EuroLeague Βαθμολογία: Ισοπέδωσε τη Φενέρ και συνεχίζει πρώτος ο Παναθηναϊκός - 4/4 και η Βαλένθια

Ο Παναθηναϊκός συνέτριψε τη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στο κατάμεστο Telekom Center Athens και πανηγύρισε την τέταρτη νίκη του σε ισάριθμες αγωνιστικές στη EuroLeague. Κορυφαίοι για τους «πράσινους» ήταν οι Ματίας Λεσόρ με 19 πόντους και 8 ριμπάουντ, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις με 19 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα και Σιλβέν Φρανσίσκο με 17 πόντους, 3 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Η Βαλένθια συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία στη EuroLeague, καθώς επικράτησε της Χάποελ με 95-84 και πανηγύρισε την τέταρτη νίκη της σε ισάριθμες αγωνιστικές, παραμένοντας αήττητη στη διοργάνωση.

Η Ρεάλ Μαδρίτης πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη EuroLeague, επικρατώντας με 86-76 της Παρτίζαν. Η «Βασίλισσα» είχε τον έλεγχο από το ξεκίνημα, ανέβασε σταδιακά τη διαφορά και δεν απειλήθηκε ουσιαστικά μέχρι το τέλος.

4η αγωνιστική της EuroLeague:

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου

Παρί (Γαλλία) - Βιλερμπάν (Γαλλία) 96-98

Πέμπτη 8 Οκτωβρίου

Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 92-74

Ντουμπάι (ΗΑΕ) - Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 58-77

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) - Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 97-79

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) - Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 87-94

Βαλένθια (Ισπανία) - Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 93-82

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) - Παρτιζάν (Σερβία) 86-76

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου

Ολυμπιακός - Αναντολού Εφές (Τουρκία) 21:15

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) - Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία) 21:30

Μπασκόνια (Ισπανία) - Μπεσίκτας (Τουρκία) 21:30

Η βαθμολογία