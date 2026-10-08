Μπάγερν - Βίρτους 87-94: Άλωσε το Μόναχο με σπουδαία εμφάνιση Γουέντελ Μουρ Τζούνιορ

Μπάγερν και Βίρτους Μπολόνια προσέφεραν πλούσιο θέαμα στο «BMW Park», σε μια αναμέτρηση με υψηλό ρυθμό και αρκετά επιθετικά ξεσπάσματα, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της EuroLeague. Οι φιλοξενούμενοι ήταν εκείνοι που χαμογέλασαν στο τέλος, καθώς επικράτησαν με 94-87 και ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 2-2. Από την άλλη, η γερμανική ομάδα υποχώρησε στο 1-3.

Η Μπάγερν ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση και πήρε από νωρίς ένα μικρό προβάδισμα. Η αντίδραση των φιλοξενούμενων, όμως, ήταν άμεση και με ένα εντυπωσιακό επιμέρους 18-2 ανέτρεψαν την κατάσταση.

Η Μπάγερν μπήκε δυνατά στη δεύτερη περίοδο και με σερί 7-0 πλησίασε, όμως οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να βρίσκουν λύσεις από την περιφέρεια, με τους Κέσλερ Έντουαρντς και Κλίντμαν να ευστοχούν από τα 6,75μ.Οι Βαυαροί βελτίωσαν αισθητά την άμυνά τους και περιόρισαν την παραγωγικότητα των αντιπάλων τους στους 17 πόντους στη δεύτερη περίοδο, ενώ οι ίδιοι πέτυχαν 22. Έτσι, πήγαν στα αποδυτήρια έχοντας μειώσει τη διαφορά στους εννέα πόντους.

Με τρίποντο του Αντρέα Ομπστ ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο, με την Μπάγερν να συνεχίζει την προσπάθεια για ανατροπή. Οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν τα σουτ από την περιφέρεια και πλησίασαν, ενώ οι φιλοξενούμενοι βρήκαν λύσεις κυρίως από τη γραμμή των βολών.Ο Γουέντελ Μουρ έδωσε σημαντική ανάσα με τρίποντο, ενώ οι Όσκαρ Ντα Σίλβα και Ντουέιν Ουάσινγκτον απάντησαν άμεσα, μειώνοντας τη διαφορά στους πέντε. Η ομάδα του Άλεξ Μούμπρου, όμως, αντέδρασε ξανά και διατήρησε το προβάδισμά της.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι δύο ομάδες συνέχισαν να δίνουν μάχη μέχρι το τελευταίο λεπτό. Η Μπάγερν έφτασε ξανά σε απόσταση πέντε πόντων, όμως ο Ντέρικ Άλστον Τζούνιορ και οι συμπαίκτες του βρήκαν τις απαραίτητες λύσεις για να κρατήσουν τη διαφορά. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν μέχρι το τέλος να επιστρέψουν στο παιχνίδι, αλλά η ομάδα του Μούμπρου είχε απάντηση σε κάθε προσπάθεια αντεπίθεσης και τελικά πανηγύρισε ένα σημαντικό «διπλό» στο Μόναχο με 94-87.

Τα δεκάλεπτα: 21-35, 43-52, 68-75, 87-94.