Βαλένθια - Χάποελ 93-82: Νίκησαν εύκολα και συνεχίζουν με το απόλυτο οι «πορτοκαλοί»

Η Βαλένθια συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία στη EuroLeague, καθώς επικράτησε της Χάποελ με 95-84 και πανηγύρισε την τέταρτη νίκη της σε ισάριθμες αγωνιστικές.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι, έχοντας ως βασικό όπλο το μακρινό σουτ. Ο Οσετκόφσκι έδωσε από νωρίς το προβάδισμα στη Βαλένθια (9-4), ενώ οι Ομάρι Μουρ και Μπρουκς ανέβασαν τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (18-8). Ο Σορτς πήρε τη σκυτάλη επιθετικά και οι γηπεδούχοι έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο +12 (29-17).

Η Βαλένθια συνέχισε να έχει τον έλεγχο και στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τον Τέιλορ να ανεβάζει τη διαφορά στο +15 (32-17). Η Χάποελ αντέδρασε και βρήκε λύσεις από την περιφέρεια, με τους Μίτσιτς και Γουέινραϊτ να μειώνουν στους εννέα (34-25). Η ισπανική ομάδα, ωστόσο, διατήρησε το προβάδισμά της και με τον Μίροτιτς έφτασε ξανά στο +14 (41-27). Οι φιλοξενούμενοι δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια και με τον Μπλάκνεϊ να πρωταγωνιστεί πλησίασαν στους επτά (43-36). Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τη Βαλένθια μπροστά με 47-40.

Η Χάποελ μπήκε καλύτερα στο τρίτο δεκάλεπτο και με τον Μπλάκνεϊ πλησίασε ακόμη περισσότερο (47-45). Η αντίδραση των γηπεδούχων, όμως, ήταν άμεση. Σορτς και Σακό έδωσαν λύσεις, ενώ οι Μίροτιτς και Ρίβερς ανέβασαν ξανά τη διαφορά (57-48). Η Βαλένθια συνέχισε να ελέγχει τον ρυθμό και με τους Πουέρτο και Ριβέρο έφτασε στο +17 (72-55), πριν ο Μπράιαντ διαμορφώσει το 74-57 στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο η Χάποελ προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι, μειώνοντας αρχικά στους 13 (76-63). Ο Μπρουκς, όμως, κράτησε όρθια τη Βαλένθια και με διαδοχικά σουτ ανέβασε τη διαφορά στο 87-73.

Οι φιλοξενούμενοι δεν τα παράτησαν και με τον Σατοράνσκι και τον Μπλάκνεϊ πλησίασαν μέχρι και στους επτά (89-82). Ένα μεγάλο τρίποντο του Οσετκόφσκι στο 38' έδωσε ξανά σημαντικό προβάδισμα στη Βαλένθια (93-82), η οποία διαχειρίστηκε σωστά τα τελευταία λεπτά και έφτασε στη νίκη με 95-84.

Τα δεκάλεπτα: 29-17, 47-40, 74-57, 93-82.