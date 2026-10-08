· Παρτιζάν · Ρεάλ Μαδρίτης

Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτίζαν 86-76: «Έσπασε» το ρόδι η «βασίλισσα»

Ανώτερη σε όλο το ματς η ισπανική ομάδα, επικράτησε εύκολα των Σέρβων – Πρώτη νίκη για τους «μερένχες», πρώτη ήττα για το κλαμπ απ’ το Βελιγράδι.

Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτίζαν 86-76: «Έσπασε» το ρόδι η «βασίλισσα»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μετά από τρεις ήττες, η Ρεάλ Μαδρίτης έπαιξε για πρώτη φορά στην έδρα της. Απέναντι στην αήττητη μέχρι το τζάμπολ, Παρτίζαν. Οι Ισπανοί δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στους Σέρβους και επικράτησαν με χαρακτηριστική ευκολία (86-76).

Από την αρχή η «βασίλισσα» ήταν αυτή που είχε το ρυθμό του αγώνα, ανέβαζε τη διαφορά και από εκείνο το σημείο και μετά, δεν απειλήθηκε ποτέ. Πανηγυρίζοντας την πρώτη της νίκη (1-3) και αναγκάζοντας την Παρτίζαν στην πρώτη της ήττα (1-3).

Ο Μαλεντόν με 13 πόντους ήταν εξαιρετικός, ενώ 12 είχε ο Καμπάτσο. Για τους ηττημένους ο Τζόουνς με 19 και ο Τόμπσον με 14 ξεχώρισαν.

Τα δεκάλεπτα: 27-19, 53-37, 71-57, 86-76

Τα στατιστικά του αγώνα.

COMMENTS
LATEST NEWS
23:49 EUROLEAGUE

Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτίζαν 86-76: «Έσπασε» το ρόδι η «βασίλισσα»

23:47 EUROLEAGUE

Η απάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στην ανακοίνωση του Ολυμπιακού

23:41 EUROLEAGUE

Λεσόρ: «Άξιζα ένα τέτοιο παιχνίδι – Σκέφτομαι την ομάδα, όχι τον εαυτό μου»

23:40 EUROLEAGUE

Βαλένθια - Χάποελ 93-82: Νίκησαν εύκολα και συνεχίζουν με το απόλυτο οι «πορτοκαλοί»

23:26 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χάαλαντ: «Πρέπει να μείνουμε ενωμένοι, ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή πρέπει πάντα να χαμογελάμε»

23:22 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Φενέρμπαχτσε 92-74: Χαίρεται η Ελλάδα, τρομοκρατείται η Ευρώπη

23:14 EUROLEAGUE

Μπάγερν - Βίρτους 87-94: Άλωσε το Μόναχο με σπουδαία εμφάνιση Γουέντελ Μουρ Τζούνιορ

22:55 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ντόντσιτς: «Υπάρχει η EuroLeague, το EuroCup και μετά το NBA Europe, θα έπρεπε να υπάρχει μία λίγκα»

22:40 EUROPA LEAGUE

Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Χωρίς Χόιμπιεργκ η Μαρσέιγ απέναντι στους Πειραιώτες

22:33 EUROLEAGUE

Ναν και Ουναϊ μαζί: Συνάντηση αστέρων

22:31 EUROLEAGUE

Δείπνο πολλών... αστέρων: Ζοτς, Σάρας, Διαμαντίδης και Μπατίστ ξανά μαζί

22:23 ΜΠΑΣΚΕΤ

Σ.Ε.Π.Κ: «Μόνο με το δικό μας δελτίο οι προπονητές στους αγώνες»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας