Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτίζαν 86-76: «Έσπασε» το ρόδι η «βασίλισσα»
Ανώτερη σε όλο το ματς η ισπανική ομάδα, επικράτησε εύκολα των Σέρβων – Πρώτη νίκη για τους «μερένχες», πρώτη ήττα για το κλαμπ απ’ το Βελιγράδι.
Μετά από τρεις ήττες, η Ρεάλ Μαδρίτης έπαιξε για πρώτη φορά στην έδρα της. Απέναντι στην αήττητη μέχρι το τζάμπολ, Παρτίζαν. Οι Ισπανοί δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στους Σέρβους και επικράτησαν με χαρακτηριστική ευκολία (86-76).
Από την αρχή η «βασίλισσα» ήταν αυτή που είχε το ρυθμό του αγώνα, ανέβαζε τη διαφορά και από εκείνο το σημείο και μετά, δεν απειλήθηκε ποτέ. Πανηγυρίζοντας την πρώτη της νίκη (1-3) και αναγκάζοντας την Παρτίζαν στην πρώτη της ήττα (1-3).
Ο Μαλεντόν με 13 πόντους ήταν εξαιρετικός, ενώ 12 είχε ο Καμπάτσο. Για τους ηττημένους ο Τζόουνς με 19 και ο Τόμπσον με 14 ξεχώρισαν.
Τα δεκάλεπτα: 27-19, 53-37, 71-57, 86-76