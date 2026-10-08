Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτίζαν 86-76: «Έσπασε» το ρόδι η «βασίλισσα»

Μετά από τρεις ήττες, η Ρεάλ Μαδρίτης έπαιξε για πρώτη φορά στην έδρα της. Απέναντι στην αήττητη μέχρι το τζάμπολ, Παρτίζαν. Οι Ισπανοί δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στους Σέρβους και επικράτησαν με χαρακτηριστική ευκολία (86-76).

Από την αρχή η «βασίλισσα» ήταν αυτή που είχε το ρυθμό του αγώνα, ανέβαζε τη διαφορά και από εκείνο το σημείο και μετά, δεν απειλήθηκε ποτέ. Πανηγυρίζοντας την πρώτη της νίκη (1-3) και αναγκάζοντας την Παρτίζαν στην πρώτη της ήττα (1-3).

Ο Μαλεντόν με 13 πόντους ήταν εξαιρετικός, ενώ 12 είχε ο Καμπάτσο. Για τους ηττημένους ο Τζόουνς με 19 και ο Τόμπσον με 14 ξεχώρισαν.

Τα δεκάλεπτα: 27-19, 53-37, 71-57, 86-76

Τα στατιστικά του αγώνα.