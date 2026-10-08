Μακάμπι - Αρμάνι 97-79: Ισοπέδωσαν τους Ιταλούς οι Ισραηλινοί και πήραν την πρώτη τους νίκη

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης στη μεγαλύτερη διάρκειά της και με ένα εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο κατάφερε να ξεφύγει από τη Μιλάνο και να φτάσει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία στην τελική επικράτηση.

Για τους Ισραηλινούς, κορυφαίος ήταν ο Γιαμ Μαντάρ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 17 πόντους. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά των Κόλσον και Χόουρντ, με 13 πόντους έκαστος.

Από την πλευρά της Μιλάνο, ο Μόουζες Ράιτ ήταν ο πρώτος σκόρερ με 23 πόντους και 8 ριμπάουντ, όμως η εξαιρετική του εμφάνιση δεν ήταν αρκετή για την ιταλική ομάδα. Ο Άλεκ Πίτερς πρόσθεσε 12 πόντους.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Μακάμπι μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, με τον Χόουρντ να σημειώνει επτά γρήγορους πόντους και να δίνει στους γηπεδούχους προβάδισμα 10 πόντων στα πρώτα έξι λεπτά (17-7). Η Μιλάνο αντέδρασε και με πρωταγωνιστές τους Γκούντουριτς και Μπούκερ κατάφερε να μειώσει τη διαφορά, ολοκληρώνοντας το πρώτο δεκάλεπτο στο -4 (24-20).

Στη δεύτερη περίοδο, η Μακάμπι ανέβασε ξανά τον ρυθμό της και με επιμέρους σκορ 9-3 πήρε εκ νέου διψήφια διαφορά (33-23). Η Μιλάνο, ωστόσο, βρήκε λύσεις μέσα από τους Πίτερς και Ράιτ και παρέμεινε κοντά στο σκορ.

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, οι γηπεδούχοι πάτησαν ακόμη περισσότερο το γκάζι. Παρά τις προσπάθειες της Μιλάνο να επιστρέψει στο παιχνίδι, η ομάδα του Κάτας διατηρούσε σταθερά μια σημαντική διαφορά. Στο τέλος της τρίτης περιόδου η Μακάμπι είχε αποκτήσει προβάδισμα 12 πόντων (74-62), βάζοντας τις βάσεις για την τελική επικράτηση.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο οι Ισραηλινοί συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και δεν επέτρεψαν στη Μιλάνο να διεκδικήσει κάτι περισσότερο. Η Μακάμπι έφτασε τελικά στη νίκη με σκορ 97-79.

Τα δεκάλεπτα: 24-20, 51-45, 74-62, 97-79.