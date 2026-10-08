Ντουμπάι – Ερυθρός Αστέρας 58-77: Τη «στραγγάλισε» στην άμυνα και πήρε σπουδαίο «διπλό»

Ο Ερυθρός Αστέρας έφυγε με μεγάλο «διπλό» από το Ντουμπάι. Επικρατώντας με το εκπληκτικό 77-58 της ομάδας των ΗΑΕ. Έχοντας για μεγάλο «όπλο» την εκπληκτική άμυνα, η οποία κράτησε τους γηπεδούχους στους 27 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο Νουόρα με 20 πόντους και 6 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος των νικητών. Οτζελέγε (12π. 7ρ.) και Μπάτλερ (11π.) ακολούθησαν. Για τους ηττημένους, διασώθηκαν μόνο οι Μπέικον (13) και Σενγκέλια (12).

Πλέον οι δύο ομάδες έχουν από 2 νίκες και 2 ήττες. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη των Σέρβων εκτός έδρας και παράλληλα η πρώτη ήττα της Ντουμπάι στην έδρα της.

Οι γηπεδούχοι άρχισαν με μικρές διαφορές το ματς, αλλά στο δεύτερο δεκάλεπτο οι Σέρβοι «έσφιξαν» την άμυνά τους. Με σκορ 10-21 πήγαν στο ημίχρονο μπροστά 31-37.

O Ερυθρός Αστέρας κράτησε το ρυθμό στο επίπεδο που ήθελε και έφτασε τη διαφορά και σε διψήφια επίπεδα, για να πάει στο 30’ με προβάδισμα 10 πόντων (46-56).

Η απόσταση μεγάλωνε, η Ντουμπάι απογοητευμένη και χωρίς τρόπους να βρει δρόμο προς το καλάθι, έβλεπε τους Σέρβους να αυξάνουν τη διαφορά, φτάνοντας και στο +21. Με το τελικό 58-77 να «σφραγίζει» το ματς.

Τα δεκάλεπτα: 21-16, 31-37, 46-56, 58-77

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.