Λάσο: «Ο Ολυμπιακός έχει εξελιχθεί με τις κινήσεις που έκανε το καλοκαίρι»

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Εφές, με τον Πάμπλο Λάσο να αναφέρεται στις δυσκολίες που κρύβει η αναμέτρηση για την τουρκική ομάδα.

Ο πολύπειρος Ισπανός τεχνικός στάθηκε στην αγωνιστική εξέλιξη των «ερυθρόλευκων», τονίζοντας πως οι κινήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού έχουν κάνει την ομάδα του Πειραιά ακόμη πιο δυνατή.

Παράλληλα, ο προπονητής της Εφές υπογράμμισε πως οι παίκτες του θα πρέπει να είναι απόλυτα προετοιμασμένοι για τις απαιτήσεις της αναμέτρησης και να έχουν πλήρη επίγνωση του βαθμού δυσκολίας του αγώνα.

Οι δηλώσεις του Λάσο:

«Κάθε παιχνίδι της Εφές με τον Ολυμπιακό αποτελεί πάντα ένα κλασικό ματς της Ευρωλίγκας. Θα αντιμετωπίσουμε τον πρωταθλητή Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός έχει εξελιχθεί με τις κινήσεις που έκανε σε κάθε θέση, προσθέτοντας στο ρόστερ των δημιουργών τους Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Μοντέρο.

Έχει ένα βαθύ ρόστερ και εφαρμόζει τις αρχές του Γιώργου Μπαρτζώκα. Στον Ολυμπιακό, ο Βεζένκοφ ξεχωρίζει ως η πρώτη επιθετική επιλογή. Επιπλέον, υπάρχουν αποτελεσματικοί σκόρερ όπως οι Ντόρσεϊ και Φουρνιέ, και αυτή η ποικιλία είναι ένας από τους λόγους που είναι πρωταθλητές.

Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το παιχνίδι θα είναι δύσκολο για εμάς. Αν θέλουμε να τους κερδίσουμε, πρέπει να παίξουμε πολύ καλά για 40 λεπτά»