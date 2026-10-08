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Γουόρντ: «Γνωστό το περιβάλλον στη SUNEL Arena, παίζουμε πιο γρήγορα σε σχέση με πέρυσι»

Οι δηλώσεις του Τάισον Γουόρντ στη Media Day του Ολυμπιακού ενόψει του αγώνα με την Αναντολού Εφές, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της EuroLeague (09/10, 21:15).

Γιάννης Χονδρός

Γουόρντ: «Γνωστό το περιβάλλον στη SUNEL Arena, παίζουμε πιο γρήγορα σε σχέση με πέρυσι»
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Δηλώσεις ενόψει του πρώτου εντός έδρας αγώνα του Ολυμπιακού με αντίπαλο την Αναντολού Εφές παραχώρησε ο Τάισον Γουόρντ, μιλώντας στην καθιερωμένη Media Day της ομάδας.

Ο Αμερικανός φόργουορντ υπογράμμισε πως, παρά την αλλαγή έδρας, η νοοτροπία των «ερυθρολεύκων» παραμένει αμετάβλητη, ενώ εξήρε την επικινδυνότητα της Εφές παρά τις απουσίες της και τον σοβαρό τραυματισμό του Μάικ Τζέιμς.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αμερικανός φόργουορντ:

«Δεν είναι ότι δεν έχουμε αγωνιστεί ξανά στο γήπεδο αυτό, αλλά προφανώς θα είναι διαφορετικό. Θέλουμε ωστόσο να έχουμε τον κόσμο στο πλευρό μας.

Τίποτα δεν αλλάζει πέρα από το ότι βρισκόμαστε σε διαφορετικό γήπεδο. Πρέπει να έχουμε την ίδια νοοτροπία, να παίξουμε δυνατά και όλα θα έρθουν.

Είμαι σίγουρος ότι οι οπαδοί μας θα είναι εκεί. Όπου και να παίζουμε τους έχουμε μαζί μας και θέλουμε για μια ακόμα φορά να τους δώσουμε μια καλή παράσταση.

Νομίζω ότι φέτος παίζουμε λίγο πιο γρήγορα, έχουμε καινούριους παίκτες, αλλά το μπάσκετ του κόουτς Μπαρτζώκα παραμένει το ίδιο.

Πιστεύω ότι όλες οι ομάδες ενώνονται μετά από δυσάρεστες στιγμές. Σίγουρα η απουσία του Μάικ Τζέιμς είναι μεγάλη, αλλά η Εφές παραμένει επικίνδυνη ομάδα. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το παιχνίδι μας και να αμυνθούμε κατάλληλα».

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