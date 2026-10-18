Vikos Φalcons - Ολυμπιακός: Ιστορικό παιχνίδι στα Ιωάννινα - Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης

Σε ρυθμούς μπασκετικής γιορτής κινούνται τα Ιωάννινα, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία τους θα φιλοξενήσουν αναμέτρηση της πρώτης κατηγορίας στο μπάσκετ.

Συγκεκριμένα, οι νεοφώτιστοι Vikos Falcons υποδέχονται τον Ολυμπιακό για την 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL, σε ένα κατάμεστο «Σιδέρης Καραδήμας».

Η ομάδα του Θανάση Γιαπλέ αναζητά ακόμα την πρώτη της νίκη στη μεγάλη κατηγορία (ρεκόρ 0-2), προερχόμενη από την εκτός έδρας ήττα στη Θεσσαλία απέναντι στην Καρδίτσα.

Για τους νεοφώτιστους πρόκειται για τη δεύτερη συνάντησή τους με ένα από τα μεγαθήρια του ελληνικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ, καθώς στην πρεμιέρα είχαν δοκιμαστεί στην έδρα του Παναθηναϊκού AKTOR, γνωρίζοντας «βαριά» ήττα στο «T-Center».

Δίχως να αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα, η ομάδα της Ηπείρου θα επιδιώξει να κάνει την έκπληξη και να φανεί όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστική απέναντι σε έναν αντίπαλο που κουβαλάει την κούραση από τις συνεχόμενες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.

Ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα στρέφει το βλέμμα του στη GBL, έχοντας κάνει το 2/2 στο πρωτάθλημα, με την ψυχολογία του στα ύψη μετά τις δύο διαδοχικές νίκες στην παράταση στην Ισπανία επί της Βαλένθια στη «Roig Arena» και της Μπαρτσελόνα στο «Παλάου Μπλαουγκράνα».

Παρ' όλα αυτά, το ταξίδι στα Ιωάννινα συνοδεύεται από σημαντικά αγωνιστικά προβλήματα για τους Πειραιώτες. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέλεξε να αφήσει εκτός αποστολής για λόγους ξεκούρασης τον Εβάν Φουρνιέ, ενώ δεδομένες είναι οι απουσίες των Τάιλερ Ντόρσεϊ λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, καθώς και του τιμωρημένου από τους περσινούς τελικούς Ταϊρίκ Τζόουνς.

Παράλληλα, εξαιρετικά αμφίβολη θεωρείται η συμμετοχή του Νίκολα Μιλουτίνοφ, που ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση από το ματς με τη Βαλένθια, αλλά και του Ντόντα Χολ.

Σημαντικό ζήτημα ετοιμότητας αντιμετωπίζει και ο Ζαν Μοντέρο, ο οποίος παρά τις ενοχλήσεις στο γόνατο και το διάστρεμμα, έσφιξε τα δόντια κόντρα στους «Μπλαουγκράνα» και χάρισε τη νίκη στους «ερυθρόλευκους» στο «Παλάου».

Η ώρα και το κανάλι

Το τζάμπολ στο «Σιδέρης Καραδήμας» είναι προγραμματισμένο για τη 13:00 το μεσημέρι και θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του SPORT FM TV 1.