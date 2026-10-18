· Καλαμάτα · ΟΦΗ

Καλαμάτα - ΟΦΗ: Με ψυχολογία η «Μαύρη Θύελλα» - Επιστροφή στις νίκες ψάχνουν οι Κρητικοί

Με ανεβασμένη ψυχολογία μετά τη σπουδαία νίκη επί του ΠΑΟΚ, η Καλαμάτα θέλει να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα, ενώ ο ΟΦΗ αναζητά αντίδραση μετά τις ήττες από ΑΕΚ και Ρεν. Η ώρα και το κανάλι.

Καλαμάτα - ΟΦΗ: Με ψυχολογία η «Μαύρη Θύελλα» - Επιστροφή στις νίκες ψάχνουν οι Κρητικοί
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Καλαμάτα υποδέχεται τον ΟΦΗ στα πλαίσια της 7ης αγωνιστικής της Super League. Η «Μαύρη Θύελλα» θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα της και σε συνδυασμό με την ανεβασμένη ψυχολογία, μετά τη σπουδαία νίκη με 3-1 επί του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, θέλει να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα.

Από την πλευρά του, ο ΟΦΗ ταξιδεύει στην Καλαμάτα με στόχο να παρουσιάσει ανταγωνιστικό πρόσωπο και να διεκδικήσει τους τρεις βαθμούς, ώστε να επιστρέψει στις νίκες και να ενισχύσει τη θέση του στη βαθμολογία. Οι Κρητικοί θέλουν να αφήσουν πίσω τους τις διαδοχικές ήττες από την ΑΕΚ με 3-0 για το πρωτάθλημα και τη Ρεν με 2-1 για το Europa League.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στη μάχη της μεσαίας γραμμής και στην αποτελεσματικότητα των δύο ομάδων στην τελική προσπάθεια. Η σέντρα της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένη στις 16:00, με τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.

COMMENTS
LATEST NEWS
09:39 CHAMPIONS LEAGUE

Μάντσεστερ Σίτι - ΑΕΚ: Τα δεδομένα για Χάαλαντ και τους υπόλοιπους τραυματίες

09:11 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εμιλιάνο Μαρτίνες: Γλίτωσε τα χειρότερα, αλλά μπαίνει άμεσα στο χειρουργείο

08:45 SUPER LEAGUE

Κηφισιά - Άρης: Στη Λεωφόρο για να δώσουν συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα

08:38 SUPER LEAGUE

Παναιτωλικός - Ολυμπιακός: Επικίνδυνη «έξοδος» στο Αγρίνιο μετά τη Μασσαλία - Η ώρα και το κανάλι

08:30 GREEK BASKET LEAGUE

Vikos Φalcons - Ολυμπιακός: Ιστορικό παιχνίδι στα Ιωάννινα - Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης

08:30 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ - Ηρακλής: Αντίδραση στην Τούμπα ψάχνει ο «Δικέφαλος» - Η ώρα και το κανάλι

08:20 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Περιστέρι: Με Ναν για την πρώτη αντίδραση - Η ώρα και το κανάλι

08:15 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός – Asteras Aktor: Ψάχνει επιστροφή στις νίκες κόντρα στους ανεβασμένους Αρκάδες

08:01 EUROLEAGUE

Τα επόμενα βήματα του Πουλακίδα μετά την αποδέσμευσή του από το NBA και η προοπτική του Ολυμπιακού

07:40 SUPER LEAGUE

Καλαμάτα - ΟΦΗ: Με ψυχολογία η «Μαύρη Θύελλα» - Επιστροφή στις νίκες ψάχνουν οι Κρητικοί

05:05 NBA

Οι Χόρνετς αποδέσμευσαν τον Πατ Κόνατον

02:15 NBA

Κερ: «Σεβόμαστε την ιδιωτικότητα του Πορζίνγκις, δεν υπάρχει κάτι νεότερο να ανακοινώσουμε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας