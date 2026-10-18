Καλαμάτα - ΟΦΗ: Με ψυχολογία η «Μαύρη Θύελλα» - Επιστροφή στις νίκες ψάχνουν οι Κρητικοί

Η Καλαμάτα υποδέχεται τον ΟΦΗ στα πλαίσια της 7ης αγωνιστικής της Super League. Η «Μαύρη Θύελλα» θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα της και σε συνδυασμό με την ανεβασμένη ψυχολογία, μετά τη σπουδαία νίκη με 3-1 επί του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, θέλει να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα.

Από την πλευρά του, ο ΟΦΗ ταξιδεύει στην Καλαμάτα με στόχο να παρουσιάσει ανταγωνιστικό πρόσωπο και να διεκδικήσει τους τρεις βαθμούς, ώστε να επιστρέψει στις νίκες και να ενισχύσει τη θέση του στη βαθμολογία. Οι Κρητικοί θέλουν να αφήσουν πίσω τους τις διαδοχικές ήττες από την ΑΕΚ με 3-0 για το πρωτάθλημα και τη Ρεν με 2-1 για το Europa League.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στη μάχη της μεσαίας γραμμής και στην αποτελεσματικότητα των δύο ομάδων στην τελική προσπάθεια. Η σέντρα της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένη στις 16:00, με τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.