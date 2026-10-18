Κηφισιά - Άρης: Στη Λεωφόρο για να δώσουν συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα

Η Κηφισιά υποδέχεται τον Άρη στο «Απόστολος Νικολαΐδης», για την 7η αγωνιστική της Super League, με τις δύο ομάδες να προέρχονται από θετικά αποτελέσματα και να θέλουν να δώσουν συνέχεια στην πορεία τους.

Η ομάδα των βορείων προαστίων έρχεται από τη νίκη με 2-0 επί του Παναιτωλικού, ενώ είχε προηγηθεί το σημαντικό διπλό με 2-1 στην έδρα του Ατρομήτου. Με δύο διαδοχικές επιτυχίες, η Κηφισιά θέλει να εκμεταλλευτεί την καλή της αγωνιστική κατάσταση και να διεκδικήσει ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα απέναντι σε έναν πιο έμπειρο αντίπαλο.

Από την άλλη πλευρά, ο Άρης ταξιδεύει στην Αθήνα με ανεβασμένη ψυχολογία, μετά την επικράτηση με 3-2 επί του Βόλου και θέλουν να χτίσουν πάνω σε αυτή τη νίκη και να παρουσιάσουν μεγαλύτερη σταθερότητα.

Η αναμέτρηση αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αμφότερες οι ομάδες έχουν ανεβασμένη ψυχολογία. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 20:00, με τηλεοπτική κάλυψη από Magenta Sport 1 League.