Μάντσεστερ Σίτι - ΑΕΚ: Τα δεδομένα για Χάαλαντ και τους υπόλοιπους τραυματίες

Αντίστροφα για τη σπουδαία αναμέτρηση στο «Ετιχαντ» με τη Μάντσεστερ Σίτι μετρά η ΑΕΚ.

Η Ενωση αντιμετωπίζει την Τρίτη (20/10) τους «πολίτες» και μοιραία τα βλέμματα το Σάββατο (17/10) στράφηκαν στα προβλήματα που προέκυψαν για τον Εντσο Μαρέσκα.

Με κυριότερο αυτό του Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο κουτσαίνοντας, με αγγλικά ΜΜΕ να αναφέρουν πως θα ξεκουραστεί στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ.

Ο Έντσο Μαρέσκα, πάντως ήταν καθησυχαστικός για τους φίλους της Σίτι στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς με την Ίπσουιτς, αναφέροντας ωστόσο πως υπάρχουν προβλήματα και με τους Ματέο Κόβασιτς, Ματέους Νούνιες, Νίκο Οράιλι και Αντουάν Σεμένιο.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Ιταλός προπονητής, άπαντες πέραν του Σεμένιο τον καθησύχασαν με τα λόγια τους, λέγοντας του πως είναι «ΟΚ» και ανακουφίζοντας τον άλλοτε μέσο του Ολυμπιακού.

«Δυστυχώς, σε 10 λεπτά είχαμε τέσσερις ή πέντε παίκτες με προβλήματα τραυματισμών. Οι Κόβατσιτς, Έρλινγκ, Αντουάν και Νίκο. Θα δούμε» ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε για τον Χάαλαντ: «Δεν ξέρω. Τον ρώτησα, είπε ότι ήταν καλά. Τίποτα το σοβαρό. Ο μόνος που πρέπει να περιμένουμε λίγο είναι ο Αντουάν (σ.σ. Σεμένιο), οπότε θα δούμε».