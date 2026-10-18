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Παναιτωλικός - Ολυμπιακός: Επικίνδυνη «έξοδος» στο Αγρίνιο μετά τη Μασσαλία - Η ώρα και το κανάλι

Παναιτωλικός και Ολυμπιακός διασταυρώνουν τα «ξίφη» τους στο γήπεδο του Αγρινίου για την 7η αγωνιστική της Super League. Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης. 

Παναιτωλικός - Ολυμπιακός: Επικίνδυνη «έξοδος» στο Αγρίνιο μετά τη Μασσαλία - Η ώρα και το κανάλι
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Δύο ομάδες με εντελώς διαφορετικό μομέντουμ κοντράρονται στο Αγρίνιο στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Super League.

Από τη μία, ο Παναιτωλικός θέλει να βάλει «στοπ» στο αρνητικό του σερί, ενώ ο Ολυμπιακός αναζητά ακόμα ένα θετικό αποτέλεσμα για να διευρύνει την αήττητη πορεία του στα τελευταία παιχνίδια

Μετά το δυναμικό ξεκίνημα και τις τρεις διαδοχικές νίκες στην αυλαία της σεζόν, ο Παναιτωλικός του Γιάννη Αναστασίου βρέθηκε σε απότομη προσγείωση, μετρώντας τρεις σερί ήττες. Στο τελευταίο του χρονικά παιχνίδι, ο «Τίτορμος» γνώρισε την ήττα με 2-0 από την Κηφισιά στη Λεωφόρο

Οι Αγρινιώτες βρέθηκαν πίσω στο σκορ από το 20' με διαγώνιο σουτ του Πόμπο, ενώ παρότι πίεσαν στην επανάληψη και έχασαν σημαντικές ευκαιρίες με τους Οπόκου (40', 84') και Τζενεπό (67'), στερήθηκαν αποτελεσματικότητας. Στις καθυστερήσεις (90+6'), ο Αμπάντα «κλείδωσε» τη νίκη για τους γηπεδούχους στην αντεπίθεση.

Στα αγωνιστικά, ο Έλληνας τεχνικός δεν υπολογίζει τόσο στον βασικό του τερματοφύλακα, Γεβγένι Κουτσερένκο, όσο και στον Γιάννη Σατσιά, ενώ στην αποστολή επέστρεψαν οι Εράκοβιτς και Στάγιτς.

Σε εντελώς διαφορετικό φεγγάρι βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» ταξιδεύουν στο Αγρίνιο με την ψυχολογία στα ύψη, καθώς η ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ προέρχεται από δύο σπουδαίες επιτυχίες, αρχικά στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και στη συνέχεια στη Μασσαλία απέναντι στη Μαρσέιγ για το Europa League.

Ο Βάσκος τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του τον τιμωρημένο Μανώλη Σάλιακα, την ίδια ώρα που στην 24αδα επέστρεψε ο Λορέντσο Σιπιόνι και ο Κλέιτον.

Η ώρα και το κανάλι

Η σέντρα του αγώνα είναι προγραμματισμένη στις 17:00 το απόγευμα και θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του MAGENTA Sport 1 League

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