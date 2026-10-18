Ασταμάτητος ο Λιονέλ Μέσι: Με νέα γκολάρα έφτασε τα 40 τέρματα μέσα στο 2026 (video)

Τα ξημερώματα της Κυριακής (18/10) ο Λιονέλ Μέσι έδωσε μία ακόμα παράσταση στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, υπογράφοντας με δυο γκολ (μέσα σε 4 λεπτά) τη νίκη της Ίντερ Μαϊάμι με 1-3 επί της Ατλάντα Γιουνάιτεντ.

Έτσι ο Αργεντινός σούπερ σταρ έφτασε τα 40 γκολ μέσα στο 2026 (συν 20 ασίστ) και συνολικά τα 936 στην τεράστια καριέρα του.

Το πρώτο τέρμα, μάλιστα, ήταν εκπληκτικό, αφού στο 56ο λεπτό πήρε την μπάλα σχεδόν από το κέντρο του γηπέδου, έκανε κούρσα, έπαιξε το ένα-δύο με συμπαίκτη, πέρασε τον προσωπικό του αντίπαλο και πλάσαρε τον τερματοφύλακα της Ατλάντα για το 0-2 εκείνη τη στιγμή.

Λίγο μετά (60') ήρθε και δεύτερο γκολ, με τον 39χρονο Μέσι να παίρνει κάθετη στην πλάτη της άμυνας και να τελειώνει ιδανικά τη φάση.

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης: