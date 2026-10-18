Παναθηναϊκός – Asteras Aktor: Ψάχνει επιστροφή στις νίκες κόντρα στους ανεβασμένους Αρκάδες

Η 7η αγωνιστική της Super League, βρίσκει τον Παναθηναϊκό να έχει τον τίτλο του φαβορί στο ΟΑΚΑ. Πρέπει, όμως, να τον δικαιολογήσει, αν θέλει να πάρει το νικηφόρο αποτέλεσμα, απέναντι στον Αστέρα AKTOR. Ειδικά με την καλή εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα της Τρίπολης στα τελευταία της παιχνίδια.

Οι «πράσινοι» προέρχονται απ’ την πρώτη του απώλεια βαθμών, με την ήττα στο ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό. Διατήρησαν όμως την μοναξιά της κορυφής, λόγω του «στραβοπατήματος» του ΠΑΟΚ. Με την ΑΕΚ και τους «ερυθρόλευκους» να πλησιάζουν σε απόσταση… βολής πλέον.

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ προέρχεται από το ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα, οπότε πρέπει να διαχειριστεί και τις δυνάμεις της. Ειδικά απ’ τη στιγμή που ακολουθεί την ερχόμενη εβδομάδα (22/10) η εκτός έδρας αποστολή στο μακρινό Καζακστάν, κόντρα στην Καϊράτ Αλμάτι.

Προτεραιότητα αποτελεί το πρωτάθλημα φυσικά, όπως την έχουν θέσει στο «τριφύλλι». Έτσι το να πάρουν τους 3 βαθμούς εντός έδρας με τον Αστέρα, μοιάζει με μεγάλο «πρέπει» για τους «πράσινους».

Κι όλα αυτά κόντρα σε πολλούς γνώριμους (μεταξύ αυτών Μακέντα, Κουρμπέλης, Κώτσιρας) που έχουν φορέσει τη φανέλα και του Παναθηναϊκού. Στοιχείο που δείχνει την εμπειρία που διαθέτει η ομάδα της Τρίπολης, σε συνδυασμό με την ποιότητα για τα δεδομένα της.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Σαλάχ – Εντίν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Κάνγκουα, Λούζα, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.

Οι Αρκάδες είναι σε καλό… φεγγάρι, καθώς μετά το κακό ξεκίνημα στη Super League, μετρούν τρία ματς χωρίς ήττα στο πρωτάθλημα (τέσσερα συνολικά αν υπολογιστεί και η νίκη στο Κύπελλο με τη Νίκη Βόλου). Την προηγούμενη αγωνιστική επικράτησαν για πρώτη φορά μάλιστα, με το 2-1 επί του Ατρόμητου.

Στα αμέσως προηγούμενα παιχνίδια, έδειξαν τα «δόντια» τους κόντρα σε ισχυρούς αντιπάλους. Με το ισόπαλο 1-1 κόντρα στην ΑΕΚ και το 2-2 στην Κρήτη με τον ΟΦΗ, όπου ισοφαρίστηκαν στο τέλος των καθυστερήσεων.

Η αποστολή του Αστέρα AKTOR: Παπαδόπουλος, Κριαράς, Χατζηεμμανουήλ, Χρυσόπουλος, Μπαρτόλο, Μπουζούκης, Μακέντα, Έντερ, Κετού, Τσίκο, Μπρόρσον, Τερεζίου, Ορόθκο, Καλτσάς, Κουρμπέλης, Κώτσιρας, Μέντεθ, Ρικαρντίνιο, Παπακανέλλος, Δεληγιαννίδης, Ζόγκου, Λάσκαρης, Κιμπιόκα

Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Ευαγγέλου (Αθηνών). Βοηθοί οι Καραγκιζόπουλος (Ημαθίας), Παπαδοπούλου (Μακεδονίας). Τέταρτος ο Ζαμπαλάς από την Ήπειρο. VAR ο Κουμπαράκης (Κυκλάδων) και AVAR ο Κόκκινος (Χαλκιδικής).

Η σέντρα στο ΟΑΚΑ είναι προγραμματισμένη για τις 17:30, με τηλεοπτική μετάδοση από ΣΚΑΪ / ΣΠΟΡ FM TV 1.

Πρώτο ματς μετά το θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη

Το παιχνίδι του ΟΑΚΑ είναι ξεχωριστής σημασίας, όχι για βαθμολογικούς λόγους. Είναι το πρώτο που δίνει ο Παναθηναϊκός, μετά το θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη. Η ατμόσφαιρα θα είναι «βαριά» εκ των πραγμάτων.

Οι ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού» θα αγωνιστούν με μαύρα περιβραχιόνια, ενώ θα τηρηθεί κι ενός λεπτού σιγή. Παράλληλα, οι παίκτες θα αφήσουν λουλούδια σε προκαθορισμένο σημείο στην είσοδο των αποδυτηρίων. Κάτι που θα γίνει και στο σημείο που καθόταν ο «Καπετάνιος» στη σουίτα που τον φιλοξενούσε στο Στάδιο.