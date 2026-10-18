Ανησυχία στη Ντόρτμουντ για τον τραυματισμό του Καρέτσα - Στο αεροδρόμιο με πατερίτσες

Στο «στρατόπεδο» της Μπορούσια Ντόρτμουντ επικρατεί έντονη ανησυχία, μιας και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αποχώρησε τραυματίας από το εκτός έδρας ματς με την Ουνιόν Βερολίνου, μόλις οκτώ λεπτά μετά την είσοδό του, στο 62'.

Σύμφωνα με τη «Ruhr Nachrichten», ο διεθνής μεσοεπιθετικός κινδυνεύει να μείνει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες, ενδεχομένως μέχρι τη διακοπή των πρωταθλημάτων στα μέσα Νοεμβρίου. Ωστόσο, το μέγεθος του προβλήματος και ο χρόνος αποκατάστασης αναμένεται να ξεκαθαρίσουν οριστικά μετά τις νέες εξετάσεις στις οποίες θα υποβληθεί την Κυριακή (18/10).

Βέβαια, η εικόνα του κατά την επιστροφή της αποστολής από το Βερολίνο ενίσχυσε την ανησυχία, καθώς ο Καρέτσας ήταν ο τελευταίος παίκτης που αποβιβάστηκε από το αεροσκάφος το βράδυ του Σαββάτου (17/10) και κατευθύνθηκε με πατερίτσες προς το πούλμαν της ομάδας.

Μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε σημαντικό πλήγμα τόσο για την Ντόρτμουντ όσο και για την Εθνική Ελλάδας, καθώς θα έκανε εξαιρετικά αμφίβολη τη συμμετοχή του στους αγώνες με την Ολλανδία εκτός έδρας στις 13 Νοεμβρίου και τη Σερβία στον Βόλο στις 16 του ίδιου μήνα, στο πλαίσιο του Nations League.

«Θα χρειαστούν περαιτέρω εξετάσεις για να διαπιστώσουμε πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να δώσουμε κάποια διάγνωση», εξήγησε μετά την αναμέτρηση ο αθλητικός διευθυντής, Λαρς Ρίκεν.

Από την πλευρά του, ο προπονητής Νίκο Κόβατς πρόσθεσε: «Πρέπει τώρα να δούμε αν πρόκειται για κάτι πιο σοβαρό ή όχι. Ελπίζω, φυσικά, πως όχι. Είναι πολύ δυσάρεστο. Στενοχωριέμαι για το παιδί, που αυτή την περίοδο σίγουρα δεν έχει την τύχη με το μέρος του».