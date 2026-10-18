LIVE η Super League 2: Το ντέρμπι ΑΕΛ-Πανσερραϊκός και τα υπόλοιπα ματς

Δείτε LIVE την εξέλιξη των αναμετρήσεων της Κυριακής (18/10) για την 7η αγωνιστική της Super League 2. 

LIVE η Super League 2: Το ντέρμπι ΑΕΛ-Πανσερραϊκός και τα υπόλοιπα ματς
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Το στραβοπάτημα της Μαρκό απέναντι στην Ελλάς Σύρου θέλουν να εκμεταλλευτούν την Κυριακή (18/10) η ΑΕΛ και ο Πανσερραϊκός, με τον νικητή του μεγάλου ντέρπι να μειώνει τη διαφορά από την πρωτοπόρο της Superbet League 2.

Το παιχνίδι στη Λάρισα θα ξεκινήσει στις 14:45 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Δείτε το πρόγραμμα της ημέρας στη Super League 2:

ΑΕΛ - Πανσερραϊκός (14:45, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, AEL FC Arena) - ΔΕΙΤΕ LIVE ΕΔΩ

Νέστος Χρυσούπολης - Athens Kallithea (15:00, ΔΑΚ Χρυσούπολης) - ΔΕΙΤΕ LIVE ΕΔΩ

Πανθρακικός - Ολυμπιακός Β' (15:00, ΔΑΚ Κομοτηνής) - ΔΕΙΤΕ LIVE ΕΔΩ

Πύργος - Αν. Καρδίτσας (15:00, Παμπελοποννησιακό Στάδιο) - ΔΕΙΤΕ LIVE ΕΔΩ

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