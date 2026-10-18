Σούπερ Καπ Βόλεϊ: Παναθηναϊκός και Φλοίσβος διεκδικούν την πρώτη κούπα - Η ώρα και το κανάλι

Η πρώτη κούπα της νέας σεζόν στο βόλεϊ Ανδρών θα βρει κάτοχο την Κυριακή 18/10 στο Μαρκόπουλο, όπου ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου για το Super Cup.

Οι «πράσινοι» μπαίνουν στην αναμέτρηση ως νταμπλούχοι Ελλάδας, με στόχο να δώσουν συνέχεια στις επιτυχίες τους. Η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου θέλει να ολοκληρώσει το εγχώριο treble, προσθέτοντας το Super Cup στο πρωτάθλημα και το Κύπελλο που κατέκτησε την περασμένη σεζόν.

Απέναντί της θα βρει τον Φλοίσβο του Κώστα Χριστοφιδέλλη, ο οποίος εξασφάλισε τη συμμετοχή του ως φιναλίστ του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η ώρα και το κανάλι

Το πρώτο σερβίς της αναμέτρησης Παναθηναϊκός - Φλοίσβος, στο Δημοτικό Γυμναστήριο Μαρκοπούλου, είναι προγραμματισμένο για τις 17:00, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.