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Με Ναν και Σλούκα ο Παναθηναϊκός κόντρα στο Περιστέρι - Ποιοι έμειναν εκτός

Ο Κέντρικ Ναν κι ο Κώστας Σλούκας θα πραγματοποιήσουν την πρώτη τους φετινή εμφάνιση με τον Παναθηναϊκό στην αναμέτρηση με το Περιστέρι, για την 3η αγωνιστική της GBL.

Ηλίας Λαλιώτης

Με Ναν και Σλούκα ο Παναθηναϊκός κόντρα στο Περιστέρι - Ποιοι έμειναν εκτός
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Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται το Περιστέρι Betsson την Κυριακή (18/10, 13:00) στο -κεκλεισμένων των θυρών- Telekom Center Athens, για την 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με στόχο να επιστρέψει στις νίκες και να αφήσει πίσω του την πρώτη ήττα στη φετινή EuroLeague.

Η αναμέτρηση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς όπως αναμενόταν, στην δράση θα επιστρέψουν ο Κέντρικ Ναν κι ο Κώστας Σλούκας, οι οποίοι βρίσκονται στη δωδεκάδα των παικτών που θα έχει στη διάθεση του ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Εκτός εξάδας ξένων έμειναν οι Λεσόρ και Μπόνγκα.

Οι δωδεκάδες των δύο ομάδων

Παναθηναϊκός (Ομπράντοβιτς): Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μωραΐτης, Μπάντιο, Σλούκας, Χέιζ Ντέιβις, Κουζέλογλου, Ναν, Γιαμπουσέλε, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Μαντζούκας.

Περιστέρι (Ξανθόπουλος): Νίκολς, Φιτς, Πετράκης, Πέιν, Ιτούνας, Ασωνίτης, Φρίντελ, Χατζηδάκης, Παπαδάκης, Άντερσον, Νικολαΐδης, Θωμάκος.

Η αναμέτρηση θα κάνει τζάμπολ στη 1μ.μ. και θα μεταδοθεί live streaming από το ΣΠΟΡFMTV 2 - Δείτε πατώντας ΕΔΩ

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