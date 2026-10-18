Α’ Εθνική γυναικών: LIVE οι αγώνες της 3ης αγωνιστικής στη Women’s Football League
Δείτε LIVE η εξέλιξη των όλων των αγώνων της 3ης αγωνιστικής στην Α’ Εθνική γυναικών.
Έξι αγώνες περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Κυριακής 18 Οκτωβρίου στην Α’ Εθνική Γυναικών, με τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ να έχουν εκτός έδρας αποστολές.
Η αυλαία ανοίγει στις 12:30, με τις Σειρήνες Γρεβενών να υποδέχονται τον Παναθηναϊκό. Το υπόλοιπο πρόγραμμα είναι προγραμματισμένο για τις 16:00, όταν θα διεξαχθούν πέντε αναμετρήσεις.
Στον Βόλο, ο ΝΠΣ Βόλος υποδέχεται τον πρωταθλητή ΠΑΟΚ, ενώ η Αγία Παρασκευή φιλοξενεί την ΑΕΚ. Ο Αστέρας AKTOR αντιμετωπίζει τον Οδυσσέα Μοσχάτου, ενώ ο ΟΦΗ κοντράρεται με τον ΠΑΣ Πύργος 1968. Το πρόγραμμα της ημέρας ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση Κηφισιά – ΡΕΑ.
LIVE η εξέλιξη των αγώνων της Κυριακής (18/10)
- 12:30 Σειρήνες Γρεβενών – Παναθηναϊκός ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
- 16:00 Αγία Παρασκευή – ΑΕΚ
- 16:00 Αστέρας AKTOR – Οδυσσέας Μοσχάτου
- 16:00 ΝΠΣ Βόλος – ΠΑΟΚ
- 16:00 ΟΦΗ – ΠΑΣ Πύργος 1968
- 16:00 Κηφισιά – ΡΕΑ