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Α’ Εθνική γυναικών: LIVE οι αγώνες της 3ης αγωνιστικής στη Women’s Football League

Δείτε LIVE η εξέλιξη των όλων των αγώνων της 3ης αγωνιστικής στην Α’ Εθνική γυναικών.

Α’ Εθνική γυναικών: LIVE οι αγώνες της 3ης αγωνιστικής στη Women’s Football League
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Έξι αγώνες περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Κυριακής 18 Οκτωβρίου στην Α’ Εθνική Γυναικών, με τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ να έχουν εκτός έδρας αποστολές.

Η αυλαία ανοίγει στις 12:30, με τις Σειρήνες Γρεβενών να υποδέχονται τον Παναθηναϊκό. Το υπόλοιπο πρόγραμμα είναι προγραμματισμένο για τις 16:00, όταν θα διεξαχθούν πέντε αναμετρήσεις.

Στον Βόλο, ο ΝΠΣ Βόλος υποδέχεται τον πρωταθλητή ΠΑΟΚ, ενώ η Αγία Παρασκευή φιλοξενεί την ΑΕΚ. Ο Αστέρας AKTOR αντιμετωπίζει τον Οδυσσέα Μοσχάτου, ενώ ο ΟΦΗ κοντράρεται με τον ΠΑΣ Πύργος 1968. Το πρόγραμμα της ημέρας ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση Κηφισιά – ΡΕΑ.

LIVE η εξέλιξη των αγώνων της Κυριακής (18/10)

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Η βαθμολογία της Α' εθνικής γυναικών, πριν τους αγώνες της Κυριακής (18/10)

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