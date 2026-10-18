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ΠΑΟΚ - Ηρακλής: Αντίδραση στην Τούμπα ψάχνει ο «Δικέφαλος» - Η ώρα και το κανάλι

Ο ΠΑΟΚ θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά την ήττα από την Καλαμάτα, ενώ ο Ηρακλής θα επιδιώξει να παρουσιαστεί ανταγωνιστικός και να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί από την αναμέτρηση.

ΠΑΟΚ - Ηρακλής: Αντίδραση στην Τούμπα ψάχνει ο «Δικέφαλος» - Η ώρα και το κανάλι
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Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ηρακλή στο γήπεδο της Τούμπας, για την 7η αγωνιστική της Super League. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» προέρχεται από την εντός έδρας ήττα με 3-1 από την Καλαμάτα, αποτέλεσμα που κάνει ακόμη πιο σημαντική την ανάγκη για αντίδραση μπροστά στους φίλους του.

Από την άλλη πλευρά, ο Ηρακλής παρουσιάζει ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο στα τελευταία παιχνίδια του. Επικράτησε με 2-0 του Λεβαδειακού και έφερε ισοπαλία 0-0 με τον Άρη. Ο «γηραιός» θα προσπαθήσει να περιορίσει τα επιθετικά όπλα του ΠΑΟΚ και να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν.

Η απουσία του Δημήτρη Πέλκα, λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο, δημιουργεί έναν επιπλέον πονοκέφαλο στον Αλέσιο Λίσι, ενώ εκτός θα παραμένει και ο Κίριλ Ντεσπόντοφ λόγω ίωσης. Αντίθετα, οι Βασίλης Νικολακούλης και Στάθης Μπελερής βρίσκονται στην αποστολή του «Δικεφάλου», καθώς δεν μπορούν να αγωνιστούν οι Τσιφτσής και Παβλένκα.

Ο ΠΑΟΚ θέλει να επιβεβαιώσει τον ρόλο του φαβορί και να επιστρέψει στις νίκες, ενώ ο Ηρακλής αναζητά μια εμφάνιση που θα του δώσει τη δυνατότητα να διεκδικήσει θετικό αποτέλεσμα. Η σέντρα της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένη στις 21:00, με τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.

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