ΑΕΚ: Όσα χάνει η «Ένωση» με την αποχώρηση του Ορμπελίν Πινέδα - Υπέγραψε στη Μοντερέι ο Μεξικανός

Ο Ορμπελίν Πινέδα έβαλε την υπογραφή του στο συμβόλαιο με τη μεξικανική ομάδα και πλέον το μόνο που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση.

Η ΑΕΚ πήρε το μάξιμουμ των 8.000.000 ευρώ που προέβλεπε η ρήτρα στο συμβόλαιό του, αλλά παράλληλα καλείται να καλύψει κι ένα μεγάλο κενό.

Η αποχώρηση του Πινέδα σηματοδοτεί το τέλος μιας ιδιαίτερα επιτυχημένης τετραετίας. Από τον Ιούλιο του 2022, όταν φόρεσε για πρώτη φορά τα «κιτρινόμαυρα», ο 30χρονος αποτέλεσε έναν από τους πιο κομβικούς ποδοσφαιριστές της ομάδας. Οι εμφανίσεις του συνέβαλαν καθοριστικά στις επιτυχίες της ΑΕΚ, με την Ένωση να επενδύει το καλοκαίρι του 2023 6,5 εκατ. ευρώ για την αγορά των δικαιωμάτων του από τη Θέλτα.

Ο διεθνής Μεξικανός αποχωρεί έχοντας καταγράψει 174 συμμετοχές, 20 γκολ και 17 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, συμβάλλοντας στην κατάκτηση δύο πρωταθλημάτων κι ενός Κυπέλλου, ενώ είχε ενεργό ρόλο και στην ευρωπαϊκή πορεία της ομάδας.

https://www.instagram.com/p/Da5hUeXjN3o/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ο… συνεπής Ορμπελίν

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που χάνει η ΑΕΚ είναι η συνέπεια του Πινέδα. Σε τέσσερα χρόνια με συνεχείς υποχρεώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, ο Μεξικανός έχασε ελάχιστους αγώνες, αποτελώντας σχεδόν μόνιμη επιλογή των προπονητών του.

Η αξιοπιστία του κι η διαρκής παρουσία του στην ενδεκάδα τον κατέστησαν σημείο αναφοράς για την ομάδα, ανεξάρτητα από τον σχηματισμό ή τις ανάγκες κάθε αγώνα.

Το απόλυτο «πολυεργαλείο»

Η μεγαλύτερη, ίσως, απώλεια για την ΑΕΚ αφορά στην ικανότητα του Πινέδα να ανταποκρίνεται με την ίδια αποτελεσματικότητα σε διαφορετικούς ρόλους. Αγωνίστηκε ως αμυντικός, κεντρικός και επιθετικός χαφ, ενώ κάλυψε ακόμα και τη θέση του δεξιού μπακ όταν χρειάστηκε (υπό τις οδηγίες του Ματίας Αλμέιδα).

Η ένταση στο παιχνίδι του, η πίεση που ασκούσε στον αντίπαλο, η κάλυψη χώρων, η αμυντική συνέπεια αλλά κι η δημιουργία στο επιθετικό τρίτο τον μετέτρεψαν σε έναν ποδοσφαιριστή πάνω στον οποίο μπορούσε να στηριχθεί κάθε αγωνιστικό πλάνο.

Παρά το γεγονός ότι δεν διέθετε ιδιαίτερα μεγάλο ύψος, ξεχώριζε για τη μαχητικότητά του, την επιμονή στις προσωπικές μονομαχίες και την εξαιρετική αντίληψη του χώρου, στοιχεία που του επέτρεπαν να προσφέρει πολύ περισσότερα από όσα αποτυπώνονταν στη στατιστική.

«Παρών» στις κρίσιμες στιγμές

Η συνεισφορά του Πινέδα δεν περιοριζόταν μόνο στην ανασταλτική λειτουργία ή στη δημιουργία. Ο Μεξικανός είχε καθοριστική παρουσία και στο σκοράρισμα, όπως μαρτυρούν τα 20 γκολ και οι 17 ασίστ που σημείωσε με τη φανέλα της ΑΕΚ.

Σε αρκετές περιπτώσεις υπέγραψε νίκες με καθοριστικά τέρματα. Χαρακτηριστικά ήταν τα γκολ απέναντι στον Παναιτωλικό στο 90+2' και στον ΟΦΗ στο 74', σε δύο αναμετρήσεις που ολοκληρώθηκαν με σκορ 1-0 και χάρισαν πολύτιμους βαθμούς στην «Ένωση». Παράλληλα, σκόραρε δύο φορές απέναντι στον Παναθηναϊκό, συμβάλλοντας σε νίκες της ΑΕΚ στα αθηναϊκά ντέρμπι, ενώ πέτυχε και το κορυφαίο, όπως ψηφίστηκε από το κοινό, γκολ της περασμένης σεζόν κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Η αποχώρησή του αφήνει ένα σημαντικό αγωνιστικό κενό, καθώς η «Ένωση» χάνει έναν ποδοσφαιριστή που συνδύαζε ποιότητα, τακτική ευφυΐα, συνέπεια και την ικανότητα να δίνει λύσεις σε πολλαπλούς ρόλους μέσα στον αγωνιστικό χώρο.