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ΑΕΚ: Φιλικό με Χρόνινγκεν στο φινάλε του πρώτου σταδίου της προετοιμασίας – Η ώρα και το κανάλι

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Χρόνινγκεν στο τελευταίο φιλικό της πρώτης φάσης της προετοιμασίας στην Ολλανδία, πριν από το τετραήμερο ρεπό και την επιστροφή στο Άπελντορν.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Φιλικό με Χρόνινγκεν στο φινάλε του πρώτου σταδίου της προετοιμασίας – Η ώρα και το κανάλι
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Η ΑΕΚ ολοκληρώνει το πρώτο σκέλος της καλοκαιρινής προετοιμασίας της στην Ολλανδία, αντιμετωπίζοντας το μεσημέρι του Σαββάτου (15:00, Cosmote Sport 2) τη Χρόνινγκεν στο τρίτο φιλικό της επί ολλανδικού εδάφους.

Μετά την αναμέτρηση, η αποστολή της «Ένωσης» θα αναχωρήσει από το Άπελντορν και θα ακολουθήσει τετραήμερο ρεπό. Η επιστροφή στην Ολλανδία είναι προγραμματισμένη για τις 23 Ιουλίου, όταν θα ξεκινήσει το δεύτερο στάδιο του βασικού σταδίου προετοιμασίας, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 2 Αυγούστου.

Το σημερινό φιλικό δίνει στον Μάρκο Νίκολιτς την ευκαιρία να δει την ομάδα του απέναντι σε έναν πιο απαιτητικό αντίπαλο σε σχέση με τα δύο προηγούμενα παιχνίδια, προσδοκώντας παράλληλα βελτιωμένη εικόνα μετά την τελευταία εμφάνιση απέναντι στη Φίτεσε, η οποία δεν τον είχε αφήσει ικανοποιημένο.

Τελικά, η αναμέτρηση με τη Χρόνινγκεν θα διεξαχθεί σε διάρκεια 90 λεπτών και όχι 120, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί. Ο τεχνικός της ΑΕΚ αναμένεται να δώσει χρόνο συμμετοχής στις βασικές του επιλογές, με τους Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιο, Κάιρινεν, Μαρίν, Ζούμπκοφ, Κοϊτά, Γιόβιτς και Βάργκα να συγκεντρώνουν πολλές πιθανότητες για το αρχικό σχήμα.

Με την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους της προετοιμασίας, η ΑΕΚ θα επιστρέψει για το δεύτερο στάδιο, όπου θα δώσει ακόμα τρία δυνατά φιλικά απέναντι σε Τσβόλε (26/7), Σάμσουνσπορ (29/7) και Σιντ Τρούιντεν (2/8), πριν από την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών της υποχρεώσεων.

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