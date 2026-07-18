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Μουντιάλ 2026: Η FIFA άνοιξε έρευνα για την σφαλιάρα του Μπέλιγχαμ στον Μπάρκο

Πειθαρχική έρευνα ανοίγει η FIFA με αφορμή το «θερμό» επεισόδιο ανάμεσα σε Μπέλιγχαμ και Μπάρκο μετά το φινάλε του ημιτελικού Αγγλία - Αργεντινή.

Μουντιάλ 2026: Η FIFA άνοιξε έρευνα για την σφαλιάρα του Μπέλιγχαμ στον Μπάρκο
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Η μεγάλη πρόκριση της Αργεντινής στον τελικό του Μουντιάλ 2026 άφησε πίσω της έντονα νεύρα, με τον εκνευρισμό στις τάξεις των Άγγλων για την ήττα με ανατροπή να είναι ορατός.

Ωστόσο σάλο έχει προκαλέσει η αντίδραση του Τζουντ Μπέλιγχαμ να χτυπήσει στο κεφάλι τον Βαλεντίν Μπάρκο μετά τη λήξη του μεγάλου παιχνιδιού.

Σύμφωνα με αποκαλύψεις της «Standard», νέα βίντεο δείχνουν τον νεαρό Αργεντινό αμυντικό να πανηγυρίζει προκλητικά το δεύτερο γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνες ακριβώς μπροστά στους παίκτες του Τόμας Τούχελ, με τον Τζον Στόουνς να προσπαθεί μάταια να τον απομακρύνει πριν ξεφύγει η κατάσταση.

Όπως αναφέρει η «Independent», η FIFA εξετάζει το βίντεο για πιθανή τιμωρία του Μπέλιγχαμ, αν και το σενάριο μη συμμετοχής του στον μικρό τελικό με τη Γαλλία τα ξημερώματα της Κυριακής δεν φαίνεται να είναι υπαρκτό.

Την ίδια ώρα, η Παγκόσμια Ομοσπονδία βάζει στο μικροσκόπιο και τους Αργεντινούς διεθνείς. Οι παίκτες της «αλμπισελέστε» κινδυνεύουν με βαριές καμπάνες, καθώς πανηγύρισαν κρατώντας ένα πανό με το πολιτικό μήνυμα «Τα Νησιά Φώκλαντ ανήκουν στην Αργεντινή», παραβιάζοντας ρητά τους κανονισμούς της FIFA περί απαγόρευσης πολιτικών μηνυμάτων στα γήπεδα.

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