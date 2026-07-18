ΠΑΟΚ: Η ευρωπαϊκή λίστα για τα ματς με την Ντιναμό Κιέβου στον 2ο προκριματικό του Europa League

Ο ΠΑΟΚ γνωστοποίησε την ευρωπαϊκή του λίστα ενόψει των δύο αναμετρήσεων με την Ντιναμό Κιέβου για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Πέμπτη (23/07) στην Πολωνία και συγκεκριμένα στη Lublin Arena, ενώ ο επαναληπτικός είναι προγραμματισμένος για μία εβδομάδα αργότερα, την Πέμπτη (30/07), στο γήπεδο της Τούμπας.

Στις επιλογές του Δικεφάλου βρίσκονται και τα τέσσερα φετινά μεταγραφικά αποκτήματα, οι Άλι, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος και Σανταμαρία. Υπενθυμίζεται ότι οι ομάδες έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν έως δύο αλλαγές στη λίστα τους, μέχρι και 24 ώρες πριν από την πρώτη αναμέτρηση.

Λίστα Α’

Άλι, Μπάμπα, Μπάλντε, Μπαλωμένος, Τάισον, Καμαρά, Ελουστόντο, Γκόμεζ, Γκουγκεσασβίλι, Χατζηδιάκος, Γερεμέγεφ, Κένι, Κωνσταντέλιας, Λύρατζης, Μιχαηλίδης, Μοναστηρλής, Παβλένκα, Πέλκας, Σανταμαρία, Τέιλορ, Θυμιάνης, Τσιφτσής, Τσοπούρογλου, Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς.

Λίστα Β’

Αρετής, Αβράμπος, Μπαταούλας, Μπελερής, Μπέρδος, Χαλδέζος, Χατσίδης, Ντούνγκα, Καλπάκης, Κοσίδης, Κωττάς, Κούπενος, Λαζαρίδης, Μανασίδης, Ματέρα, Μύθου, Νικολαΐδης, Νικολακούλης, Γρηγόρης-Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, Μιχαήλ Παπαδόπουλος, Τσιντσόλης, Βυρσοκινός.