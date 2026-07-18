Τζον Πουλακίδας: Νέα εντυπωσιακή εμφάνιση στο Summer League με τους Μάβερικς (video)

Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ συνέχισε τις πολύ καλές εμφανίσεις του στο Summer League, αποτελώντας ξανά έναν από τους πρωταγωνιστές των Ντάλας Μάβερικς.

Την ώρα που το όνομά του βρίσκεται στο μεταγραφικό προσκήνιο, καθώς ο Ολυμπιακός φέρεται να ενδιαφέρεται για την περίπτωσή του, ο Πουλακίδας εξακολουθεί να διεκδικεί μια θέση στο NBA, προσθέτοντας ακόμα μία εξαιρετική εμφάνιση στο Λας Βέγκας.

Στην άνετη νίκη των Μάβερικς με 110-88 απέναντι στους Νιου Γιορκ Νικς, ο Πουλακίδας αγωνίστηκε για 25 λεπτά κι ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 18 πόντους, έχοντας 1/2 δίποντα, 5/7 τρίποντα και 1/1 βολή.

Παράλληλα, κατέγραψε 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 λάθη, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την πολύ καλή του εικόνα στο Summer League.

Τα highlights του Τζον Πουλακίδα