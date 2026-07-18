Ολυμπιακός – Άγιαξ: Το πιο δυνατό τεστ της προετοιμασίας για τους «ερυθρόλευκους»

Η αναμέτρηση αποτελεί το τέταρτο φιλικό των «ερυθρόλευκων» στην Ολλανδία και προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, καθώς η έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων πλησιάζει.

Η ομάδα του Πειραιά προέρχεται από τη νίκη με 3-1 απέναντι στη Φορτούνα Σιτάρντ, σε παιχνίδι που διεξήχθη λιγότερο από ένα 24ωρο νωρίτερα. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Ζότα Σίλβα, ο οποίος πραγματοποίησε ιδανικό ντεμπούτο, σημειώνοντας και τα τρία γκολ της ομάδας του.

Ο Πορτογάλος άνοιξε το σκορ στο 20ο λεπτό, διπλασίασε τα τέρματα του Ολυμπιακού τέσσερα λεπτά αργότερα με εξαιρετική λόμπα και ολοκλήρωσε την προσωπική του παράσταση στο 58', ευστοχώντας σε πέναλτι που είχε κερδίσει ο Μάρτινς, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1.

Αρνητικό νέο για τους «ερυθρόλευκους» αποτέλεσε ο τραυματισμός του Σιπιόνι στον ώμο, με τον ποδοσφαιριστή να αναμένεται να υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Ο ίδιος δεν θα αγωνιστεί απέναντι στον Άγιαξ, όπως και ο Κλέιτον.

Παράλληλα, Ρέτσος και Μουζακίτης δεν είχαν αγωνιστεί στο παιχνίδι με τη Φορτούνα Σιτάρντ, ενώ εκτός παραμένουν κι οι Ελ Κααμπί και Ταρέμι, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη ενσωματωθεί στην προετοιμασία μετά τη συμμετοχή τους στο Μουντιάλ.