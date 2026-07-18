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ΑΕΚ: Ο Πινέδα πέρασε από ιατρικές εξετάσεις για τη Μοντερέι – Απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις

Ο Ορμπελίν Πινέδα ολοκλήρωσε τις ιατρικές εξετάσεις για λογαριασμό της Μοντερέι και υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2029, όπως αναφέρουν στο Μεξικό για τον πρώην (πλέον) ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ.

ΑΕΚ: Ο Πινέδα πέρασε από ιατρικές εξετάσεις για τη Μοντερέι – Απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις
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Στο Κερετάρο του Μεξικού βρίσκεται, σύμφωνα με δημοσιεύματα της χώρας, ο Ορμπελίν Πινέδα, με τις εξελίξεις γύρω από τη μεταγραφή του στη Μοντερέι να βρίσκονται στην τελική ευθεία.

Όπως αναφέρουν τα σχετικά ρεπορτάζ, ο 30χρονος μέσος υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για λογαριασμό των «Ραγιάδος» και στη συνέχεια υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο, το οποίο -σύμφωνα με τις περισσότερες πληροφορίες- θα έχει διάρκεια έως το 2029.

Επί της ουσίας το μόνο που απομένει είναι οι σχετικές ανακοινώσεις με τη Μοντερέι να αποκτά τον Μεξικανό χαφ από την ΑΕΚ έναντι 8 εκατ. ευρώ. Με την ολοκλήρωση της μεταγραφής, ο Πινέδα θα τεθεί στη διάθεση του Ματίας Αλμέιδα, με τον οποίο θα συνεργαστεί και πάλι.

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