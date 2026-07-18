ΑΕΚ: Ο Πινέδα πέρασε από ιατρικές εξετάσεις για τη Μοντερέι – Απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις
Ο Ορμπελίν Πινέδα ολοκλήρωσε τις ιατρικές εξετάσεις για λογαριασμό της Μοντερέι και υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2029, όπως αναφέρουν στο Μεξικό για τον πρώην (πλέον) ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ.
Στο Κερετάρο του Μεξικού βρίσκεται, σύμφωνα με δημοσιεύματα της χώρας, ο Ορμπελίν Πινέδα, με τις εξελίξεις γύρω από τη μεταγραφή του στη Μοντερέι να βρίσκονται στην τελική ευθεία.
Όπως αναφέρουν τα σχετικά ρεπορτάζ, ο 30χρονος μέσος υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για λογαριασμό των «Ραγιάδος» και στη συνέχεια υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο, το οποίο -σύμφωνα με τις περισσότερες πληροφορίες- θα έχει διάρκεια έως το 2029.
Επί της ουσίας το μόνο που απομένει είναι οι σχετικές ανακοινώσεις με τη Μοντερέι να αποκτά τον Μεξικανό χαφ από την ΑΕΚ έναντι 8 εκατ. ευρώ. Με την ολοκλήρωση της μεταγραφής, ο Πινέδα θα τεθεί στη διάθεση του Ματίας Αλμέιδα, με τον οποίο θα συνεργαστεί και πάλι.