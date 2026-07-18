Ολυμπιακός: Επίσημα «ερυθρόλευκος» ο Ζοέλ Ρόκα! – Αναχωρεί άμεσα για Ολλανδία

Ο Ρόκα είναι κι επίσημα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, με τους «ερυθρόλευκους» να ολοκληρώνουν ακόμα μια σημαντική μεταγραφική κίνηση για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής τους γραμμής.

Έπειτα από διαπραγματεύσεις που κράτησαν αρκετές εβδομάδες, οι Πειραιώτες έφτασαν σε συμφωνία με την Τζιρόνα για την απόκτηση του 21χρονου εξτρέμ, ο οποίος πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις πριν βάλει την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αναμένεται να αναχωρήσει άμεσα για την Ολλανδία, προκειμένου να ενσωματωθεί στην αποστολή του Ολυμπιακού, η οποία πραγματοποιεί το δεύτερο στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας.

Υπενθυμίζεται ότι η μεταγραφή του Ρόκα αναμένεται να κοστίσει στους «ερυθρόλευκους» ποσό που προσεγγίζει τα 5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στη συμφωνία προβλέπεται και ποσοστό μεταπώλησης ύψους 20% υπέρ της Τζιρόνα.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον Ρόκα

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Τζόελ Ρόκα. Ο Ισπανός εξτρέμ γεννήθηκε στην πόλη Camprodón, στις 7 Ιουνίου 2005.

Ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της Barcelona και το 2019 μεταπήδησε σε αυτά της Girona, με την οποία τη σεζόν που ολοκληρώθηκε έκανε 33 συμμετοχές, εκ των οποίων τις 32 στη LaLiga (τρία γκολ και μία ασίστ).

Τη σεζόν 2024-2025 αγωνίστηκε στη Mirandés με τη μορφή δανεισμού (43 συμμετοχές, έξι γκολ, τρεις ασίστ).

Ο Ρόκα είναι διεθνής με όλες τις μικρές ηλικιακά εθνικές ομάδες της Ισπανίας.

Τζόελ, η οικογένεια του Ολυμπιακού σε καλωσορίζει».