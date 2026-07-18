Μαρία Σάκκαρη: Ένα βήμα πριν τον τελικό του Athens Open WTA 250 – Η ώρα και το κανάλι

Η Μαρία Σάκκαρη αντιμετωπίζει την Αλίνα Κορνέεβα για μια θέση στον τελικό του Athens Open WTA 250.

Μαρία Σάκκαρη: Ένα βήμα πριν τον τελικό του Athens Open WTA 250 – Η ώρα και το κανάλι
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Η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει την πορεία της στο Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στα ημιτελικά της διοργάνωσης που φιλοξενείται στο Stadion Sports Center έως τις 19 Ιουλίου.

Η Ελληνίδα τενίστρια, Νο.37 της παγκόσμιας κατάταξης, επικράτησε με 2-0 σετ της Αλίσια Παρκς (Νο.70) το βράδυ της Παρασκευής (17/07) κι έκανε ακόμη ένα βήμα προς τον τίτλο.

Στον δρόμο για τον τελικό θα βρει απέναντί της την Αλίνα Κορνέεβα (Νο.90), η οποία στον δικό της προημιτελικό νίκησε με 7-5, 6-3 την Τερέζα Βαλεντόβα (Νο.49), εξασφαλίζοντας επίσης την πρόκρισή της στην τετράδα.

Η αναμέτρηση της Σάκκαρη με την Κορνέεβα είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο (18/07), όχι πριν τις 19:30, και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να περιμένει για ακόμα μία φορά τη στήριξη του κοινού στην προσπάθειά της να προκριθεί στον τελικό της διοργάνωσης.

Το δεύτερο ζευγάρι των ημιτελικών (θα ακολουθήσει μετά τον αγώνα της Σάκκαρη) συνθέτουν οι Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα και Κλάρα Τάουσον, οι οποίες θα διεκδικήσουν το άλλο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.

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